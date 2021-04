Barcelone vs Real Valladolid, La Liga: Actualités de l’équipe, Aperçu, LIneups, Prédiction de score

FC Barcelone (3e, 62pts) vs Real Valladolid (16e, 27pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 29e journée

Barcelone Outs & doutes: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Neto (sort), Gerard Piqué, Sergi Roberto (doute)

Valladolid Outs & Doutes: Raúl García, Jota, Fabián Orellana, Luis Pérez, Kike Pérez, Míchel, Joaquín Fernández, Roberto Jiménez (sort), Kiko Olivas, Pablo Hervías, Marcos de Sousa (doute)

Date / heure: Lundi 5 avril 2021, 21h CET (Barcelone), 20h GMT / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h ET, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, mardi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Santiago Jaime Latre

VAR: Valentín Pizarro Gómez

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après l’une des plus longues pauses internationales de l’histoire de l’humanité, le football de club est enfin de retour pour la dernière ligne droite de la saison européenne, et Barcelone revient à l’action avec un match à domicile contre le Real Valladolid au GSOE le lundi soir à Fútbol.

Les résultats du week-end en Liga en ont fait un match extrêmement important pour le Barça: l’Atlético Madrid a perdu dimanche contre Séville pour confirmer officiellement son déclin et en faire une véritable course au titre. Le Real Madrid, actuellement à la deuxième place, n’a que trois points de retard et le Barça est troisième à seulement quatre des leaders.

Une victoire contre Valladolid mettra le Barça juste un point derrière l’Atlético, ce qui rend le travail des Blaugrana très simple: gagner les neuf derniers matchs et ils sont champions. Dans ces neuf matchs, il y a des affrontements directs contre les équipes de Madrid, y compris El Clásico la semaine prochaine, qui semble être l’un des plus importants de l’histoire récente, puis ce qui pourrait être un décisionnaire du titre en mai contre l’Atleti au Camp Nou.

Gagner les neuf matchs consécutifs semble être un travail difficile, mais le Barça est absolument en feu dans la ligue, invaincu en 18 matchs avec 12 victoires lors de ses 13 derniers matchs. Ronald Koeman a trouvé une formule et l’équipe est efficace et impitoyable à l’avant, et leur destruction de la Real Sociedad il y a deux semaines donne beaucoup d’espoir que le Barça puisse passer du 14 novembre aux champions d’Espagne dans ce qui serait l’un des plus remarquables. le titre court dans l’histoire.

Le Barça est le grand favori contre un candidat à la relégation à Valladolid qui manquera la moitié de son équipe en raison de blessures et d’une épidémie de Covid, mais c’est le premier match après la trêve internationale qui – comme cela a été prouvé en Europe ce week-end – peut être vraiment difficile pour les équipes. comme le Barça qui a beaucoup d’internationaux et peu de temps pour se préparer.

Jouer lundi a donné à l’équipe une journée de plus pour s’entraîner ensemble, ce qui pourrait être d’une grande aide, mais il y a toujours des raisons de craindre que le Barça ne soit pas à son meilleur dans celui-ci. Mais ils doivent trouver un moyen de gagner d’une manière ou d’une autre, car c’est une chance de marquer leur autorité dans la course au titre et de se préparer pour huit finales de la Liga au cours des huit prochaines semaines. Une belle performance est toujours un bon bonus, mais tout est question de victoire.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembélé, Griezmann

Valladolid (4-5-1): Masip; Janko, González, Sánchez, Olaza; Villa, Mesa, Alcaraz, Plano, Martínez; Guardiola

PRÉDICTION

Le premier match après la trêve internationale n’est jamais compliqué, et le Barça peut trouver ça difficile pendant un certain temps mais il y arrivera à la fin: 4-1 contre l’équipe locale.

Oh, et encore une chose à Ronald Koeman: NE JOUEZ PAS À FRENKIE. S’IL TE PLAÎT.