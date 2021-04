Barcelone vs Real Valladolid, La Liga: score final 1-0, Ousmane Dembélé l’emporte tard alors que le Barça remporte un match difficile à domicile

Barcelone est de retour à la deuxième place et n’est plus qu’à un point du leader de la Liga, l’Atlético Madrid, grâce à une victoire acharnée 1-0 sur le Real Valladolid au Camp Nou, 13e du Barça lors des 14 derniers matchs. Le Blaugrana avait l’air rouillé après la trêve internationale et a lutté contre une solide défense de Valladolid, mais Ousmane Dembélé a marqué un vainqueur à la 90e minute pour donner au Barça trois points gigantesques dans la course au titre.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça ressemblait beaucoup à une équipe qui sortait d’une pause internationale en première mi-temps, jouant sans intensité et passant simplement le ballon d’un côté à l’autre sans aucun mouvement dans le dernier tiers. Valladolid s’est bien débrouillé avec une défense à cinq mais n’a pas été vraiment défié, et les visiteurs ont réussi à créer une très bonne chance lorsque Kenan Kodro a dirigé le ballon contre la barre transversale.

Il a fallu 45 minutes au Barça pour enfin créer quelque chose, et c’est un long tir de Pedri que Jordi Masip a dévié sur le poteau. Les Blaugrana étaient paresseux et sans inspiration, et à la mi-temps, ils avaient besoin d’un réveil sérieux pour mieux jouer et gagner le match.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a augmenté l’intensité et mis plus de pression en seconde période, tirant beaucoup de tirs au but et travaillant dur pour récupérer le ballon chaque fois qu’il le perdait. Valladolid ne pouvait plus contrer, et le Barça avait plus à offrir même s’il ne pouvait pas vraiment menacer Masip.

À 10 minutes de la fin, Óscar Plano a reçu un carton rouge pour un tacle sur Ousmane Dembélé, et les Blaugrana ont eu la chance de jouer contre 10 hommes pour trouver le vainqueur. Malgré le fait que tous leurs joueurs offensifs soient sur le terrain, l’équipe locale ne pouvait tout simplement pas faire preuve de suffisamment de créativité pour sortir de l’impasse, et il semblait que nous allions vers un désastre.

Mais à la 90e minute, la percée: Frenkie De Jong a joué un grand centre de l’aile droite, Ronald Araujo a volé haut dans les airs pour le dévier de la tête, et Dembélé a tiré une belle volée du pied gauche pour finalement battre Masip et donne la tête au Barça.

Le coup de sifflet final est venu peu de temps après et le Barça est parti tard avec une mauvaise performance, mais c’est un match qu’ils devaient simplement gagner. Et ils l’ont fait. Le Barça est de retour en deuxième position et El Clásico est le suivant. Bouclez votre ceinture.

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Araujo 63 ‘), De Jong, Lenglet; Dest (Puig 87 ‘), Busquets (Braithwaite 63’), Pedri (Moriba 76 ‘), Alba; Messi, Dembélé, Griezmann (Trincão 63 ‘)

But: Dembélé (90 ‘)

Valladolid: Masip; González, Sánchez, Olaza; Janko (Hervías 65 ‘), Mesa, Plano, Alcaraz, Martínez; Guardiola (André 77 ‘), Kodro (Waldo 85’)

Objectifs: aucun

Carton rouge: Plano (79 ‘)