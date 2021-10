Barcelone vs Valence, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (9e, 12pts) vs Valence CF (8e, 12pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction le samedi

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 9e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Ronald Araujo, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite (sort), Sergio Agüero, Alejandro Balde (doute)

Valence Outs & Doutes: Omar Alderete (sort), Cristiano Piccini (doute)

Date/Heure: dimanche 17 octobre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK & Nigeira), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Jesús Gil Manzano

VAR: José Luis Munuera Montero

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une pause internationale de deux semaines, Barcelone est de retour en action pour entamer une semaine cruciale de matches à domicile. Les trois prochains matchs auront lieu au plus grand stade du monde avec une pleine capacité autorisée, et le premier sera contre Valence.

La dernière fois que nous avons vu le Barça, ils ont été largement dominés par les champions en titre de l’Atlético Madrid, ce qui était un autre exemple clair de la raison pour laquelle Ronald Koeman ne devrait plus entraîner cette équipe. Mais il est toujours là et Joan Laporta est apparemment son meilleur ami maintenant, nous devrons donc peut-être endurer la torture de regarder le Néerlandais sur la touche pendant un petit moment.

Mais comme Koeman lui-même l’a dit, les entraîneurs dépendent des résultats, et il est possible que le Barça en ait trois mauvais en sept jours. Valence s’avérera être un défi brutal, le Dynamo Kiev viendra au Camp Nou dans l’un des plus grands matchs de Ligue des champions de l’histoire récente du Barça, puis ce sera El Clásico ce week-end contre un Real Madrid qui a marqué des buts.

Si le Barça semble aussi incompétent dans ces trois matchs qu’il l’a fait toute la saison, alors la continuité de Koeman sera vraiment inexplicable. Mais il a promis une meilleure équipe lorsque tous les joueurs blessés reviendront, et un gros est de retour puisque Sergio Agüero est enfin disponible pour jouer. Nous pourrions voir très peu d’El Kun dimanche, mais il est sans aucun doute un énorme ajout à l’attaque.

Ansu Fati a déjà eu quelques matchs à son actif et est prêt pour une charge de travail plus lourde, et Pedri et Ousmane Dembélé reviennent le plus tôt possible. Il y aura plus de talents disponibles, donc Koeman n’a plus d’excuses.

Valence s’avérera un défi très difficile. L’ennemi de longue date du Barça, José Bordalás, a fait un excellent travail à Mestalla, et il semble toujours trouver un moyen de frustrer les joueurs et les fans du Barça à chaque fois qu’il affronte les Blaugrana. Los Che sont excellents défensivement et leurs meilleurs joueurs offensifs sont enfin tous en bonne santé, ils sont donc absolument capables d’affronter le Barça sans aucune crainte.

C’est un must-win, mais plus important encore, c’est un must-perform. C’est une semaine énorme, et il doit y avoir des signes positifs des trois prochains matchs. Nous en avons tous bien besoin.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Alba ; De Jong, Busquets, Gavi ; Coutinho, L. De Jong, Memphis

Valence (4-4-2): Cillessen; Correia, Gabriel, Diakhaby, Gayà ; Soler, Wass, Guillamón, Duro; Gómez, Guedes

PRÉDICTION

Chaque voyage de Bordalás au Camp Nou est ennuyeux et le Barça ne joue jamais bien, et il y a un match nul partout : 1-1.