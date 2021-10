Barcelone vs Valence, Liga: score final 3-1, le Barça vient de derrière, survit à une seconde mi-temps difficile, gagne à domicile

Barcelone est de retour sur le chemin de la victoire en Liga grâce à une victoire acharnée 3-1 contre Valence au Camp Nou dimanche soir. Les Blaugrana ont concédé un but tôt, ont pris l’avantage avant la mi-temps et ont ensuite dû survivre à une très bonne seconde mi-temps de Los Che avant d’assurer la victoire avec un but en retard. C’était loin d’être une belle performance, mais c’était suffisamment solide pour garantir une victoire importante et commencer une grosse semaine avec une certaine positivité.

PREMIÈRE MOITIÉ

La première mi-temps a commencé comme beaucoup d’entre eux l’ont fait ces derniers temps : avec un but pour l’opposition. Après qu’un virage de Valence n’ait pas été correctement dégagé, José Gayà décochait un tir de loin que Marc-André ter Stegen ne parvenait pas à atteindre et les visiteurs prenaient rapidement l’avantage.

La réponse du Barça à passer derrière a été impressionnante alors que les Blaugrana ont commencé à attaquer tout de suite, et ont égalisé moins de 10 minutes plus tard grâce à une frappe sensationnelle d’Ansu Fati dans le coin inférieur de l’extérieur de la surface.

L’équipe locale a continué à avancer et Valence n’a offert aucune menace sur le compteur, et le deuxième but du Barça semblait être une question de temps. Et c’est arrivé juste avant la mi-temps lorsque Gayà a fait une faute sur Fati à l’intérieur de la surface, et Memphis Depay a marqué un beau penalty pour donner à l’équipe locale une avance méritée.

À la mi-temps, le Barça jouait bien et gagnait mais Valence était toujours en compétition et le match était loin d’être terminé avant la seconde mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été une montre nerveuse du point de vue du Barça, car les Blaugrana étaient les deuxièmes meilleurs dans tous les départements et ont vu Valence dominer complètement le match.

Les visiteurs ont eu beaucoup de possession et ont créé suffisamment d’occasions d’égaliser, frappant le poteau avec Carlos Soler et forçant un gros arrêt de Ter Stegen sur un tir de Gonçalo Guedes, et le Barça a eu la chance de survivre à la pression et de garder son avance.

Alors que nous atteignions les 10 dernières minutes, Valence semblait à court de devinettes et les Blaugrana avaient enfin l’air à nouveau à l’aise et cherchaient un troisième but pour tuer le match. Et ils l’ont obtenu grâce à un grand jeu de Sergiño Dest, qui a battu deux défenseurs du côté droit et a trouvé un Philippe Coutinho grand ouvert, qui a trouvé le fond des filets pour porter le score à 3-1.

Avec la victoire dans le sac, il y avait le temps pour une brève apparition pour Sergio Agüero qui a fait ses débuts et était très actif à la recherche d’un but, mais il n’y avait pas assez de temps pour qu’El Kun ait une vraie chance.

Le coup de sifflet final est venu donner les trois points au Barça dans un match difficile. Valence a été très bon dans la nuit et aura l’impression de mériter plus, mais le Barça a fait preuve de résilience et est reparti avec une grosse victoire. Bravo, les garçons !

Barcelone: Ter Stegen; Roberto (Mingueza 71′), Piqué, García, Alba; De Jong, Busquets, Gavi (Nico 71′) ; Dest (Agüero 87′), Memphis, Fati (Coutinho 59′)

Buts : Fati (13′), Memphis (pen 41′), Coutinho (85′)

Valence: Cillessen; Foulquier (Musah 75′), Gabriel, Diakhaby, Gayà ; Soler, Guillamón (Vallejo 86′), Wass; Hugo Duro (Marcos André 60′), Gómez (Costa 86′), Guedes (Cheryshev 75′)

But : Gayà (5′)