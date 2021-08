Barclays Bank va injecter plus de 3 000 crores de roupies dans les affaires en Inde

Alors que l’activité économique prend de l’ampleur, il y a une demande accrue de capitaux de la part des clients et Barclays Bank India est bien placée pour soutenir leurs objectifs, a ajouté Khanna.

Barclays Bank India a déclaré jeudi que son siège social basé à Londres investirait plus de 3 000 crores de roupies dans le bureau indien pour accélérer ses ambitions de croissance dans le pays. Avec cette infusion, le capital investi total de la banque dans le pays passera à plus de 8 300 crores de roupies.

Le dernier tour d’injection de capital était à hauteur de Rs 540 crore et a été effectué en 2009-10. La dernière infusion sera la plus grande infusion unique effectuée par la société mère dans les opérations en Inde depuis sa création.

L’expansion du capital de niveau I permettra de poursuivre la croissance des activités de banque de financement et d’investissement de la banque et de ses clients privés. « Barclays a bâti une entreprise leader sur le marché du pays, comme en témoignent ses activités de financement, de conseil et de gestion des risques de premier plan au sein de la banque d’investissement, l’ensemble des capacités de banque d’entreprise, y compris la gestion de trésorerie et le financement du commerce, et la croissance significative des actifs sous gestion par l’entreprise de clients privés de plusieurs particuliers et family offices indiens à valeur nette élevée et très élevée », a déclaré la banque dans un communiqué.

Jaideep Khanna, directeur de Barclays, Asie-Pacifique et PDG du pays, Inde, a déclaré que l’injection de capital dans la banque reflète le succès et les solides antécédents de la franchise indienne de la banque construite au cours des trois dernières décennies. “Nous avons des aspirations de croissance ambitieuses, et l’investissement contribuera à accélérer cela alors que nous cherchons à tirer parti des opportunités attrayantes offertes par la situation actuelle”, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de ses plans d’expansion dans le pays, Barclays Bank Plc a également inauguré sa succursale d’unité bancaire internationale (IBU) à GIFT City dans le Gujarat en février 2021.

