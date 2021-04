Barclays “ commerce de gros doigts ”: comment une faute de frappe a effacé 3 milliards de livres sterling du géant bancaire

UNE

BOUT Il y a 11 ans, un concessionnaire de la ville appelé Steve Perkins a parié 520 millions de dollars sur le prix du pétrole au milieu de la nuit après une frénésie d’alcool de quatre jours qui a commencé par un week-end de golf.

Il était tellement bouleversé qu’il s’est effacé après le dernier échange calamiteux, admettant plus tard aux régulateurs qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait.

En l’interdisant de la ville, les chiens de garde ont noté que M. Perkins «représente un risque extrême pour le marché lorsqu’il est ivre».

Un collègue de l’époque a demandé: Comment se fait-il que si je veux changer un billet de 50 £ chez Starbucks, ils doivent obtenir le directeur, mais ce type peut échanger un demi-milliard de dollars de pétrole et personne ne le notifie jusqu’au lendemain?

LIRE LA SUITE

Les souvenirs de M. Perkins (son statut d’emploi actuel n’est pas connu) sont revenus cette semaine lorsque les actions de Barclays ont soudainement chuté de 10%, frappant 3 milliards de livres sterling de la valeur marchande de la banque.

Les spectateurs n’ont pas tardé à qualifier les Barclays de «commerce aux doigts de gras». “Quelqu’un était dans le pub hier soir”, a déclaré un commerçant au Times.

Qu’est-ce qu’un commerce de gros doigts?

Dans la mythologie de la ville, ils se produisent lorsqu’un commerçant imprudent, peut-être pire à l’usure, tape plus de noughts qu’il ne le voulait. Soudain, il vend 500 000 actions de Barclays au lieu de 50 000.

Plus prosaïquement, ils ont juste rempli leur carnet de commandes à tort (la boisson peut ne pas avoir été impliquée).

Dans le commerce à l’ancienne par téléphone, cela pouvait également se produire, généralement au cours d’une session de négociation où les gens mélangeaient l’actif qu’ils achetaient ou vendaient. C’est peut-être plus compréhensible étant donné à quel point cela peut être frénétique sur le sol.

Fait intéressant, en ce qui concerne le commerce de Barclays, deux blocs de 48000 actions ne sont pas particulièrement importants compte tenu de la taille de l’entreprise, de sorte que la réaction peut avoir été provoquée parce qu’il n’y avait pas d’offres de l’autre côté du commerce étant donné qu’il était très tôt dans le matin.

En théorie, les propres ordinateurs des maisons de commerce sont censés indiquer que quelque chose de fâcheux s’est produit et l’interroger, puis le réparer.

Ce qui semble se produire le plus souvent, c’est que les ordinateurs des concurrents voient que quelque chose se passe – une crise chez Barclays? – et faire eux-mêmes le même commerce, aggravant la situation. Ils sautent sur le problème plutôt que de le régler.

Avant même que les humains ne bougent, les «robots» ont pris le relais. Si vous trouvez que c’est un signe avant-coureur inquiétant de ce qui pourrait arriver dans le reste de nos vies, c’est raisonnable.

Parfois, la ville est juste drôle. Il embauche des centaines d’experts en gestion des risques et aime insister sur le fait que les vieux jours de trading voyou ne pouvaient tout simplement pas arriver maintenant.

Ensuite, les choses que les experts en risques ont ratées se produisent – tout le temps – et le reste d’entre nous se rend compte qu’ils inventent au fur et à mesure.

Les disjoncteurs – un arrêt de la négociation de l’action concernée – devraient être une solution partielle.

Les disjoncteurs ont été introduits pour la première fois aux États-Unis après le krach boursier du lundi noir en 1987 comme moyen de gérer l’extrême volatilité et de préserver le bon ordre des transactions.

Tous les disjoncteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Aux États-Unis, les disjoncteurs à l’échelle du marché imposent une pause de négociation de toutes les actions pendant 15 minutes.

La Bourse de Londres déclare, avec grandiose, que «sa fonctionnalité de surveillance des prix évolue constamment pour répondre aux besoins changeants des clients» et qu’elle «utilise un mécanisme de surveillance des prix titre par titre».

Cela a dû être un grand réconfort pour Barclays la semaine dernière, en regardant ses actions descendre en spirale sans raison valable connue.

Russ Mold, d’AJ Bell, reprend l’histoire de Barclays: «Les transactions de gros doigts ont tendance à se démarquer parce qu’elles sont assez rares, même si vous vous attendez à ce qu’elles soient beaucoup plus rares dans un monde où le trading basé sur des algorithmes domine et où les machines sont beaucoup plus puissantes en termes de génération de flux que les humains.

«Dans ce cas, les volumes impliqués étaient apparemment faibles – 40 000 actions à 168 pence (selon Bloomberg) le jour où 1,4 milliard d’actions sont passées par les carnets de commandes de la LSE sur le marché britannique (soit trois millièmes de un pour cent du volume total de part quotidien), avec vraisemblablement plus de partages via des piscines sombres.

Je suppose que nous pouvons voir comment celui-ci s’est produit. Barclays se négociait à 186p à l’époque et le commerce de voyous aurait eu lieu à 168p – nous sommes tous capables de fautes de frappe comme ça (hélas).

Barclays a maintenu un silence digne car il est dans une période proche avant ses résultats du premier trimestre le 30 avril, mais en interne, l’ambiance ne peut pas avoir été bonne.

Qui a perdu de ce commerce à la fin? Eh bien, nous ne saurons peut-être jamais.

Si le montant est suffisamment important, certaines banques d’investissement seront obligées de révéler les «pertes non autorisées» de certaines transactions malhonnêtes, bien qu’elles ne révèlent pas que ce sont les transactions de Barclays qui ont causé le problème.

Bien sûr, nous n’entendons parler que de pertes non autorisées, jamais de profits non autorisés, c’est-à-dire accidentels.

Là encore, dans la ville, comme le dit le proverbe, toutes les pertes ne sont pas autorisées.

La concurrence pour les pires gros doigts de tous les temps est rude, mais nous allons continuer avec cela à partir de 2014 au Japon, lorsqu’un commerçant, encore une fois au milieu de la nuit, a tenté d’acheter 2 milliards d’actions Toyota, soit environ 55% de l’ensemble de l’entreprise.

Il a essayé des offres similaires pour Honda, Nomura et d’autres géants. Malheureusement, les transactions ont été annulées, sinon le coût pour le courtier aurait été de 711 milliards de dollars amusants.

La bonne nouvelle pour les commerçants aux doigts incontrôlables est que les barres à ongles sont à nouveau ouvertes afin qu’ils puissent au moins se faire tondre leurs serres rebelles.

C’est peut-être la fin du commerce des gros doigts. Pour l’instant.