Barclays WSL Returns, ‘Ted Lasso’, Angleterre et plus

Photo de Visionhaus/.

Ian est rejoint par Flo Lloyd-Hughes et Ryan Hunn pour discuter de son apparition dans ‘Ted Lasso’ avant de passer au week-end d’ouverture de la Super League féminine

Ian est rejoint par Flo Lloyd-Hughes et Ryan Hunn pour discuter un peu de son camée à Ted Lasso (02:38) avant de passer au week-end d’ouverture de la Super League féminine, qui comprenait un affrontement potentiel pour le titre alors qu’Arsenal battait Chelsea à Emirates. Stadium (09:56) et grosses victoires pour Manchester United et Manchester City. Ensuite, il y a quelques réflexions sur le match de qualification de l’Angleterre contre Andorre, avec Jude Bellingham à nouveau impressionnant (27:29), et enfin, quelques trucs sur la promo du livre Striking Out de Ian et Musa et les suggestions des auditeurs pour nommer la variante espiègle de Wrighty (35:15).

Hôte : Ian Wright

Invités : Flo Lloyd-Hughes et Ryan Hunn

Producteurs : Ryan Hunn et Roscoe Bowman

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS