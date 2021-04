Bardem commence le tournage d’être les Ricardos

LES ANGES. Amazon Studios a annoncé lundi que le tournage avait débuté sur Being the Ricardos, le nouveau film du réalisateur et scénariste Aaron Sorkin (The West Wing) et qu’il mettra en vedette Javier Bardem et Nicole Kidman.

Bardem et Kidman joueront dans ce film le couple formé par la cubano-américaine Desi Arnaz et l’américaine Lucille Ball, qui a triomphé avec la comédie télévisée I love Lucy (1951-1957).

« Le film se déroule pendant une semaine de tournage pour I Love Lucy, de la lecture en groupe du scénario lundi au tournage devant un public en direct vendredi, lorsque Lucy et Desi font face à une crise qui pourrait mettre fin à leur carrière et une autre qui pourrait mettre fin à leur mariage « , a déclaré Amazon dans un communiqué.

Avec Bardem et Kidman, des acteurs tels que JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat et Jake Lacy apparaîtront également dans ce film.

« Etre les Ricardos est un drame sur les personnes responsables de la réalisation de l’une des comédies les plus célèbres de la télévision », a détaillé Sorkin.

« J’ai hâte de travailler avec Nicole, Javier, JK, Nina et le reste de notre grande distribution », a-t-il ajouté.

Sorkin est l’un des auteurs les plus prestigieux de la scène audiovisuelle contemporaine grâce à ses scripts passionnés et brillants pour des séries telles que The West Wing (1999-2006) et The Newsroom (2012-2014), et des films comme A few good men ( 1992), Le réseau social (2010) et Steve Jobs (2015).

Vainqueur de l’Oscar du meilleur scénario original du réseau social, Sorkin s’est également essayé à la réalisation avec Molly’s Game (2017) et avec le tout récent The Trial of the Chicago 7 (2020), qui avec six nominations se classe parmi les les principaux espoirs des Oscars qui se tiendront le 25 avril.

De son côté, Bardem a remporté l’Oscar du meilleur second rôle pour No country for old men (2007) et la nouvelle version de Dune est en attente de sortie avec Denis Villeneuve comme cinéaste et Timothée Chalamet comme protagoniste.

Enfin, Kidman, lauréate de la statuette de la meilleure actrice pour Les heures (2002), a présenté en 2020 la série The undoing sur HBO et la comédie musicale Le bal sur Netflix.