Bardet, qui a démissionné du Tour à cause de la pression, triomphe dans la Vuelta

28/08/2021 à 19:46 CEST

“Il est arrivé un moment où j’ai eu besoin de respirer.” Romain Bardet, 30 ans, la grande figure française du cyclisme jusqu’à ce qu’il explose Julien Alaphilippe et avec l’autorisation de Thibaut PinotIl était le coureur au visage d’enfant qui pourrait gagner le Tour. Mais un jour, il en a dit assez. Il suffit de voir son nom sur l’asphalte de la Grande Boucle. Assez de l’exigence. Assez de penser aux supporters, à toute la France, que gagner la montagne et monter sur le podium des Champs-Elysées en 2019 était insuffisant. Assez mangé la noix de coco en pensant pourquoi il n’avait pas pu gagner Alejandro Valverde à la Coupe du monde 2018.

“Maintenant je vis une très belle année”. Les deux condamnations de Bardet, prononcées au sommet du Pico Villuercas, où il s’est imposé seul, confirment le bonheur d’un cycliste qui a quitté une équipe de France et a émigré chez un Allemand, en recevant moins de salaire, mais en se débarrassant de la responsabilité de se battre. année aussi pour le Tour. Assez.

C’est pourquoi Bardet a passé le mois de juillet assis devant la télévision. “J’ai fait huit Tours d’affilée et je voulais changer. Courir sans pression. C’était le bon moment“Il était le leader de l’AG2R et il est allé à la DSM, l’équipe allemande qui s’appelait autrefois Sunweb. Et il a mis une condition. Il courrait deux grands et essaierait de se battre pour des victoires d’étape. Et ces deux grands devaient be the Giro and The Vuelta Pour cette raison, le DSM est allé sur le Tour sans ses meilleurs coureurs et a dû faire face à un rôle très secondaire : la chasse aux fuites, sans le prix de la victoire que Bardet a décroché hier.

Comme ils le connaissent bien dans son équipe, ils ont seulement essayé de le contenir, de l’encourager et surtout de lui faire comprendre qu’il était le meilleur dans une escapade d’une vingtaine de coureurs qui s’est formée juste à partir de Don Benito, dans un beau et étape chargée des montagnes d’Estrémadure qui ont été présentées au public cycliste, mais que les favoris ont été gâchés, entre le vent de face et le sentiment d’un jour trop égal, voire fatigué et craintif du rendez-vous d’aujourd’hui avec les montagnes d’Avila.

Alors Bardet a mis une touche de qualité dans notre évasion au quotidien, entre aventuriers qui cherchaient la victoire, entre cyclistes malheureux comme Dani Navarro, tombé le jour où il s’est proclamé grimpeur, et encouragé en sachant qu’il reviendra difficilement .à la Tournée ; du moins en tant que candidat local à qui on a demandé à plusieurs reprises de succéder à Bernard Hinault, le dernier Français à s’imposer à Paris, dans le lointain 1985, cinq ans avant sa naissance.

PAS DE CHANGEMENT DE LEADER

“Ils m’ont rendu fou dans la fuite parce que je doutais que j’arrive. Je savais seulement qu’il nous fallait 10 minutes à pied depuis le port. Mais depuis la voiture de mon équipe, ils m’ont encouragé. Alors quand j’ai attaqué et parcouru 50 mètres, je savais déjà qu’ils ne m’attraperaient pas”. Il a remporté sa dernière étape d’une course de trois semaines, bien sûr sur le Tour, en 2017. C’était la dernière fois qu’il montait sur le podium à Paris après l’année précédente. Il l’a fait une seconde devant un Mikel Landa abasourdi, désormais absent de la Vuelta mais avec Landismo, la religion cycliste qui se crée autour de lui, convaincu qu’il ressuscitera dans les Asturies. Pour Landa, contrairement à Bardet, la pression sportive ne semble pas être une arme à double tranchant.

Comme si cela ne suffisait pas, le coureur français s’est classé leader de la montagne, une position qu’il défendra, une incitation à rester actif dans la Vuelta, sachant qu’il a perdu au général à 38 minutes du surprenant leader Odd Christian Eiking, personne ne sautera sur sa roue comme lorsqu’il se déplaçait en essayant de surprendre Chris Froome sur le Tour. Comme personne n’a sauté après Superman López, le seul favori qui s’est déplacé dans le Pico Villuercas. Primoz Roglic et Enric Mas se sont seulement regardés et ont accordé un autre jour de gloire à Eiking avec le maillot rouge.