Bardhi entre dans l’histoire de la Macédoine du Nord

13/11/2021 à 10h00 CET

Enis Bardhi est entré dans les livres d’histoire de l’équipe nationale de Macédoine du Nord jeudi dernier. Le joueur de Levante a réussi un tour du chapeau lors du match de qualification pour la Coupe du monde qui leur a fait face à l’Arménie, et qu’ils ont résolu avec un 0-5 retentissant.

Bardhi est le deuxième joueur de l’équipe nationale macédonienne à marquer trois buts dans le même match de qualification pour une Coupe du monde ou une Coupe d’Europe, depuis que Dejvi Glavevski l’a fait contre le Liechtenstein en 1996.

Avec le retrait de Goran Pandev de sa sélection, Bardhi a gagné en galons et en responsabilités dans son équipe nationale et a répondu à l’envi. Contre l’Arménie avec trois buts dans la deuxième plus grande victoire de l’histoire en dehors de leur pays.

La Macédoine voit grand

Avec la victoire de jeudi, la Macédoine est dans une position privilégiée pour se battre pour la Coupe du monde après le match nul et vierge entre la Roumanie et l’Islande. En ce moment, deuxième du groupe avec 15 points Elle dépend d’elle-même dans le match contre l’Islande pour participer aux barrages.

Si l’équipe macédonienne gagne, elle sera mathématiquement qualifiée pour jouer le repêchage. Si vous êtes à égalité ou perdez, vous devriez vous attendre à ce que La Roumanie n’a pas gagné son match le dernier jour où elle jouera au Liechtenstein.