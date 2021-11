Baré, pour blessure due à l’internationalité

13/11/2021 à 17:32 CET

Fans d’Isaac

Mauvaises nouvelles pour Vicente Moreno. Le milieu de terrain albanais Keidi Bare s’est retiré sur blessure du match contre l’Angleterre, fait qui met dans le doute sa participation au derby contre le Barça la semaine prochaine.

Les sélections internationales sont toujours une source de fierté et de célébration, tant pour le joueur choisi que pour le club, qui voit à quel point l’un de ses hommes est parmi les meilleurs de son pays. Malgré cela, et avec l’emploi du temps chargé, de plus en plus de clubs pensent que les équipes nationales représentent un grand risque.

L’Espanyol pourrait sûrement penser à quelque chose comme ça, après le retour de Keidi Bare blessé à Barcelone. En fait, l’histoire est déjà récurrente, puisque C’est la troisième fois que l’Albanais se blesse avec le maillot de son équipe nationale puisqu’il était un joueur bleu et blanc.

Trois blessés

Vicente Moreno a déjà rencontré la même situation à trois reprises. Bien qu’il soit difficile à croire, ils sont tous arrivés cette même saison.

La première c’est arrivé en septembre, quand Bare est revenu mal à l’aise après un match contre Saint-Marin. La deuxième, en octobre, avec une blessure contre la Pologne, un fait qui lui a fait manquer les engagements de la ligue contre Cadix, Elche et Athletic. Maintenant, quand il semblait que Je reprenais mon rythme compétition (il a débuté lors du dernier match contre Grenade), l’histoire s’est répétée. C’est à la 7e minute que Bare remarqua quelques inconfort à l’arrière du genou droit ce qui a conduit à son remplacement seulement cinq minutes plus tard.

La Fédération albanaise de football s’est bornée à commenter qu’ils étaient «un certain inconfort physique& rdquor; ceux qui ont empêché Bare de poursuivre son combat contre l’Angleterre. Bien sûr, peu de temps après avoir été bio avec un pansement visible sur la zone du genou droit.

Les débuts de Jeanne

Ongle des nouvelles positives dans le code ‘perica’ était, sans aucun doute, le débuts du gardien Joan García avec les U21 par Luis de la Fuente lorsque nous aurons l’information. Le gardien, qui n’est que dans la dynamique de l’équipe première, entré à la 74e minute, remplaçant Julen Aguirrezabala. L’Espagne a fini par battre Malte par un 0-5 clair dans un match dans lequel le avenir du but espagnol.