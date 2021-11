Barkley, Carmelo… les cinq pires combats de l’histoire de la NBA

L’incident entre Lakers et Pistons, provoqué par une altercation entre LeBron James et Isiah Stewart, continue de faire parler d’eux. en NBA. Il est décevant de voir des joueurs d’élite s’impliquer dans de telles altercations, surtout s’il s’agit de légendes au parcours impeccable comme LeBron James, qui a subi dimanche son deuxième licenciement en 19 saisons en tant que professionnel. Malgré le coup de poing volumineux et l’écart des yeux du joueur des Pistons, ledit combat ne restera pas dans les mémoires autant que d’autres qui l’étaient dans le passé. Passons en revue les cinq pires.

5. Charles Barkley contre Bill Laimbeer (1990)

Le combat a commencé après que Laimbeer a mis le ballon au visage de Mahorn après avoir frappé le panier. Le joueur des Sixers était déjà séparé lorsque son coéquipier, Charles Barkley, a décidé de frapper Bill, ce qui a provoqué une bagarre entre les deux équipes.. Fait curieux, Barkley, après avoir été transporté avec difficulté aux vestiaires, a chargé sa fureur contre une toilette qu’il a, visiblement, cassée.

4. Houston Rockets contre Boston Celtics (1986)

Ce combat est unique puisque est le seul de cette compilation qui s’est produit lors des finales NBA. Ralph Sampson a eu l’idée de s’en prendre à Jerry Sichting, qui était beaucoup plus petit que lui, et de lui donner un coup de poing au milieu d’une pièce. Peut-être par frustration, car il était très difficile pour lui ou son équipe des Rockets de battre les Celtics de 1986. Quelques jours plus tard, les Celtics ont remporté leur 16e championnat et les Rockets sont rentrés chez eux les mains vides..

3. Chicago Bulls contre New York Knicks (1994)

Une fois de plus, les émotions se déchaînent dans un match éliminatoire et une bagarre s’ensuit. La chose la plus remarquable à propos de ce combat est que s’est propagé aux deux premiers rangs des tribunes et a atterri juste devant David Stern, le commissaire de la NBA a celle Epoque. Lorsque la lecture en cours s’est arrêtée, JoJo English et Derek Harper ont commencé un combat au milieu de terrain et cela se terminerait au-dessus du public. English a écopé d’un match de pénalité et Harper deux.

2. Denver Nuggets contre New York Knicks (2006)

Un combat remarquable, puisque l’un des impliqués, Carmelo Anthony, qui jouait pour les Denver Nuggets, deviendrait, cinq ans plus tard, un joueur des New York Knicks.. Le différend a commencé par une faute difficile sur JR Smith. Celui-ci s’est impliqué dans un combat qui s’est terminé au-dessus des caméras. Comme touche finale, Carmelo Anthony a frappé durement l’un des joueurs des Knicks, bien qu’il se soit ensuite enfui pour ne pas le recevoir. David Stern a infligé une suspension de 15 matchs.

1. Indiana Pacers contre Detroit Pistons (2004)

C’était sans aucun doute l’un des plus grands moments sportifs de la dernière décennie. Cela a commencé par une poussée de Ben Wallace à Ron Astest, qui finirait par dégénérer en une altercation entre les joueurs, les membres des deux équipes et le public. Un combat comme celui-ci n’a jamais été vu dans le sport auparavant.

Les deux équipes sortaient d’une série éliminatoire houleuse entre elles. Les Pacers ont présenté Ron Artest, Stephen Jackson et Jermaine O’Neal, et les Pistons ont présenté Rasheed Wallace et Ben Wallace. Combinez cela avec une foule de fans de Detroit et vous obtenez une recette pour le désastre. Nous ne verrons plus jamais quelque chose comme ça en NBA.