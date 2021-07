BarnBridge Crypto: 9 choses à savoir sur le jeton Crypto Hedge | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Cela pourrait vous rapporter 100 000 $ ou plus au cours des 12 prochains mois…

Le 27 juillet à 19 h HE, Eric Fry et Louis Navellier dévoileront un nouveau Supercycle qui est sur le point de conquérir les marchés et comment vous pouvez tirer parti de cet événement pour potentiellement gagner 100 000 $ ou plus.

Mar. 27 juillet à 19 h HE

BarnBridge est un jeton qui permet aux investisseurs d’atténuer la volatilité de la cryptographie

23 juillet 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 23 juillet 2021, 12 h 06 HAE 23 juillet 2021

L’économie américaine est sur la voie d’une reprise rapide après la récession dévastatrice à laquelle elle a été confrontée au cours des premiers mois de la pandémie de coronavirus. L’une des raisons que nous devons remercier pour cette reprise est les dépenses du gouvernement en titres du Trésor et hypothécaires. Bien entendu, cette période de dépenses très active a conduit à une prise de risque élevée sur l’ensemble du marché. La crypto-monnaie a été de loin l’un des principaux bénéficiaires de cette prise de risque. Mais que se passe-t-il lorsque cette prise de risque se refroidit ? Les investisseurs couvrent leurs investissements. Et une façon dont les investisseurs en crypto couvrent leurs achats de devises numériques est avec Pont de la grange (CCC :BOND-USD). La crypto BarnBridge promet la stabilité du portefeuille, même dans une classe d’actifs volatile.

Source : Shutterstock

Alors, que se cache-t-il derrière la crypto BarnBridge et comment fonctionne-t-il ? Voici tout ce que vous devez savoir.

BarnBridge Crypto : BOND est-il la vraie affaire pour la couverture cryptographique ?

BarnBridge est un jeton ERC-20 basé sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) réseau. Le jeton, selon le livre blanc des développeurs, est le produit de la prise de risque croissante des investisseurs. Les développeurs appellent BarnBridge le premier protocole de risque tokenisé sur le marché de la cryptographie. L’objectif de la cryptographie est d’offrir divers degrés de risque de marché sous une forme symbolique, de sorte que tout investisseur puisse profiter de son style d’investissement préféré. Alors que la Réserve fédérale envisage de réduire progressivement les dépenses publiques, cette prise de risque sur l’ensemble du marché se calmera. Le jeton BOND de BarnBridge est une solution orientée crypto pour se couvrir contre la volatilité du marché. En symbolisant les dérivés de rendement et de dette, les investisseurs peuvent aplanir les risques de volatilité des prix sur le marché de la cryptographie, qui est connu pour ses fluctuations de prix et sa sensibilité. D’un autre côté, les investisseurs agressifs peuvent acheter des dérivés à plus haut risque pour des bénéfices accélérés. Le réseau permet cet investissement varié via des obligations cryptographiques. Les utilisateurs peuvent miser des jetons BOND dans différentes «tranches» de divers risques. Ces tranches prélèvent une part proportionnelle des bénéfices ou subissent des pertes proportionnelles lorsque l’actif dans lequel elles sont jalonnées change de valeur. Le réseau lance également une organisation autonome décentralisée (DAO). Cela permettra aux propriétaires de BOND de voter sur les problèmes de la communauté, comme les futures mises à niveau. Le jeton BOND est disponible à l’achat dès maintenant. Le jeton est pris en charge par certaines des plus grandes plateformes d’échange, comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), Binance (CCC :BNB-USD), Uniswap (CCC :UNI-USD) et Gémeaux.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé depuis InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/07/barnbridge-crypto-9-things-to-know-about-the-crypto-hedge-token/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion de l’abonné

Pas encore abonné Premium ?

S’inscrire Fermer le modal de connexion