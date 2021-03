Barnes & Noble s’associe à Lenovo pour lancer un Nook de 10 pouces à 130 $ destiné aux tablettes Fire TV

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que les tablettes Nook sont toujours en cours de fabrication, étant donné que Barnes & Noble a lancé le dernier appareil en 2018. Même un coup d’œil à la gamme Nook sur le site Web de Barnes & Noble ne montre que deux tablettes, dont une remise à neuf version de sa tablette de 10 pouces. Un rapide coup d’œil vers le bas de la page comprend une section de questions courantes, dont l’une demande si Nook a été abandonné. Barned & Noble s’est levé une fois de plus pour prouver qu’il est toujours là en lançant une marque -nouvelle tablette.

La nouvelle tablette Nook 10 « HD est le résultat d’un partenariat avec Lenovo, qui fabrique certaines des meilleures tablettes Android bon marché comme la Lenovo Smart Tab M10 HD. Comme son nom l’indique, l’appareil dispose d’un grand écran HD ISP de 10,1 pouces et une batterie de 10 heures pour de longues sessions de lecture. L’écran est également certifié pour la protection des yeux contre les lumières bleues nocives, ce qui devrait rendre la lecture plus confortable.

Cette tablette Android dispose de 32 Go de stockage extensible pour contenir votre vaste collection d’ebooks, de journaux numériques et de magazines. La tablette est équipée de caméras avant et arrière, d’une radio FM et de deux haut-parleurs alimentés par Dolby Atmos. Il y a un accès à Google Play et même à Kids Space de Google, ce qui pourrait en faire l’une des meilleures tablettes Android pour les enfants.

Tony Chen, vice-président d’Android Business, segment grand public du groupe des appareils intelligents chez Lenovo, met l’accent sur la création d’une expérience de tablette abordable pour tous:

Dans le cadre de notre mission de permettre une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a innové une large gamme de tablettes Android au cours de la dernière décennie en fonction des différents besoins et budgets des utilisateurs. Nous sommes ravis de tourner la page avec Barnes & Noble sur le design fin et léger de la nouvelle tablette NOOK connectée qui offre aux amateurs de livres électroniques le meilleur des deux mondes.

La tablette Nook 10 « HD sera disponible chez Barnes & Noble début avril pour 130 $. Un nouvel étui folio a également été annoncé pour l’appareil.

