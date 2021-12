Barnes nomme le domaine clé où Antonio Rudiger de Chelsea s’est amélioré cette saison

Antonio Rudiger a été dans une forme scintillante pour Chelsea jusqu’à présent cette saison (Photo: .)

John Barnes pense que le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger s’est déjà amélioré dans un domaine clé de son jeu cette saison.

Rudiger a été un pilier de la défense de Chelsea jusqu’à présent ce trimestre, commençant 13 des 14 premiers matches des Blues en Premier League.

L’équipe de Thomas Tuchel se retrouve actuellement en tête du classement avec 33 points, tout en n’encaissant qu’un minimum de six buts au cours de cette période.

Et l’ancien ailier de Liverpool Barnes a désigné Rudiger comme le meilleur joueur de Chelsea, tout en expliquant comment sa capacité à sortir de la défense s’est améliorée cette saison.

« Il a été sensationnel, il s’est également amélioré en se présentant », a déclaré Barnes à Amazon Prime avant le choc de Chelsea en Premier League avec Watford mercredi.

« Parce que la façon dont il veut jouer, même s’il est un bon défenseur, il ne le faisait pas autant pour Chelsea.

Rudiger n’a raté qu’un seul des 14 premiers matchs de Chelsea en Premier League (Photo: .)

«Mais maintenant, il avance, car tout le monde travaille dur derrière lui s’il perd le ballon. Pour moi, il a été leur meilleur joueur, leur joueur le plus constant.

Plus : Chelsea FC



Pendant ce temps, la légende de Chelsea Gianfranco Zola a également salué Rudiger, dont le contrat actuel à Stamford Bridge expire cet été.

«Il a une énergie incroyable et vous avez besoin de joueurs comme lui parce qu’il s’attaque toujours aux bonnes choses. Vous avez besoin de gens comme ça dans les vestiaires et sur le terrain », a-t-il ajouté.



PLUS : Thomas Tuchel révèle que Kai Havertz était le seul joueur de Chelsea « à atteindre son niveau » contre Watford



PLUS : Danny Murphy dit que Mason Mount « ne déçoit jamais » après que les dirigeants de la Premier League Chelsea ont battu Watford

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();