Barokas Communications de Seattle racheté par Finn Partners de NY après 23 ans en tant que société de relations publiques indépendante

Le fondateur de Barokas Communications, Howie Barokas, à gauche, et le PDG Karli Barokas rejoignent Finn Partners en tant qu’associés directeurs et équipe de direction de Global Tech Practice. Tous les 20 employés de Barokas Communications devraient également faire la transition.

Barokas Communications, une société de relations publiques indépendante qui est devenue un pilier de la communauté technologique de Seattle au cours des deux dernières décennies, représentant un grand nombre de startups technologiques de la région, a été acquise par Finn Partners, une société mondiale de marketing et de communication basée à New York. .

Barokas, qui a des bureaux à Seattle et à Denver, étendra ses capacités en exploitant les capacités de marketing et de communication plus larges de Finn dans des domaines tels que l’image de marque, la création, le marketing numérique et la publicité payante, a déclaré Karli Barokas, PDG de Barokas Communications. Dans le passé, le cabinet a constaté que les clients se tournaient parfois vers de plus grandes agences lorsqu’elles atteignaient une certaine taille, mais faire partie de Finn devrait aider à résoudre ce problème.

Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées. L’accord fait partie d’une vague plus large de fusions et d’acquisitions dans l’industrie de la technologie.

“L’ajout de Barokas nous permettra en particulier d’étendre notre expertise avec des entreprises en phase de démarrage, qui a toujours été un secteur à forte croissance et à fortes opportunités”, a déclaré Peter Finn, associé directeur fondateur et PDG de Finn Partners, dans un article annonçant l’accord. ce matin.

Barokas a été fondée il y a 23 ans par Howie Barokas, qui a quitté Imagio Advertising and Public Relations pour lancer sa propre entreprise, utilisant le mantra de « PR Minus the BS ».

Howie Barokas et Karli Barokas rejoignent Finn Partners en tant qu’associés directeurs et membres de son équipe de direction Global Tech Practice.

“Pour notre équipe, cela donne vraiment aux gens un accès à des ressources que nous n’avions tout simplement pas en tant qu’agence plus petite”, a déclaré Karli Barokas. « L’une des choses qui nous enthousiasme vraiment, c’est l’opportunité de pouvoir proposer un ensemble plus complet de services aux entreprises de Seattle.

Les clients actuels de Barokas Communications incluent magniX, Eviation, Center, 98point6, Airbiquty, WTIA et Educative.

Au fil du temps, le nom Barokas devrait disparaître progressivement de l’entreprise. Pour l’instant, le cabinet passera par Barokas, A Finn Partners Agency.

La force technologique de Seattle a donné naissance à un groupe restreint mais dynamique d’entreprises et de praticiens indépendants des relations publiques, en plus d’acteurs plus importants tels que WE Communications et Edelman.