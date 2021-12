Baron Davis rejoint Crypto.com avec NFT d’une collection de vacances « Black Santa »

Baron Davis se lance dans le jeu NFT. Baron Davis Enterprises de la NBA All-Star a officiellement signé un accord avec Crypto.com, qui est centré sur une baisse exclusive de NFT sur le thème du Père Noël noir.

Cette nouvelle collection NFT devrait sortir le 17 décembre sur Crypto.com/NFT, juste à temps pour les prochaines vacances. Créée par Davis lui-même, The Black Santa Company est une « entreprise centrée sur les personnages » qui célèbre la diversité avec des produits de haute qualité et diverses formes de contenu.

Grâce à ce partenariat avec Crypto.com, une partie du produit des ventes primaires de NFT ira à la Los Angeles Urban League, une organisation « qui promeut l’autonomisation économique des Afro-Américains et d’autres dans les communautés mal desservies ».

Le baron Davis assiste à la GOOD Foundation 2018 au Carnegie Hall le 12 septembre 2018 à New York. (Photo par Andrew Toth/. pour la Fondation GOOD)

Dans une déclaration officielle accompagnée du communiqué de presse, Davis a partagé: «Ma vision pour Black Santa était de donner aux enfants un monde magique de possibilités incalculables rempli d’enchantement, d’aventure et de personnages de couleur positifs tout en leur communiquant l’importance de donner toute l’année. Les NFT offrent une plate-forme moderne axée sur la technologie pour des expériences élargies de Black Santa pour les collectionneurs et les fans. »

Il a ajouté: « Avec Crypto.com NFT, les objets de collection Black Santa ne sont pas seulement possibles – ils capturent vraiment l’intégrité et l’âme du personnage. »

Vice-président exécutif de Crypto.com et responsable mondial de NFT Joe Conyers III a également partagé une déclaration concernant le projet.

Il se lit comme suit : « Ce que Baron fait avec ce projet est important et nous sommes très heureux d’aider à faire entrer Black Santa dans l’espace NFT. Non seulement ils ont créé un univers multimédia dynamique avec autant de personnages formidables, mais ils l’ont fait avec le plus grand soin et le plus grand soin, pour soutenir une organisation aussi valorisante.

Baron Davis s’associe à Crypto.com NFT pour une collection de vacances « Black Santa »

La société Black Santa de Davis a été créée par le NBA-All Star après la réaction qu’elle a reçue après s’être déguisée en Père Noël pour un Halloween. Ayant désormais construit un monde de personnages et de contenu engageant, la société « fournit un soutien philanthropique continu à diverses causes et organisations ».

Davis, qui a passé des années à jouer pour les Hornets, les Golden State Warriors, les Los Angeles Clippers, les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks, n’est pas étranger à l’organisation d’événements caritatifs. Il produit actuellement une activation Winter Wonderland d’un mois via Black Santa, avec des plans pour un match de basket caritatif, une cérémonie d’illumination des arbres, une soirée karaoké. Jordin Sparks et plus.

Pour en savoir plus sur Black Santa et ses divers produits et initiatives, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise, ici. Restez à jour avec la prochaine baisse de NFT sur Crypto.com/NFT.

