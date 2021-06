Barquereño gagne 1-3 dans le fief de Barreda Balompié

in

06/06/2021 à 23:32 CEST

le Barquereño joué et gagné 1-3 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Solvay. le Football Barréda Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Ribamontán al Mar à la maison (0-1) et l’autre avant Coin dans son fief (3-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Barquereño a récolté une égalité à un contre le Solaire, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Barredense est troisième à l’issue du match, tandis que la Barquereño est quatrième.

Le match a commencé de manière positive pour lui Barquereño, qui a ouvert le score avec un but contre son camp de Manu quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 3. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de Barqueran, qui a augmenté les distances mettant le 0-2 grâce au but de Bustamante à la 36e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

La seconde moitié du duel a commencé d’une excellente façon pour lui Football Barréda, qui a coupé la distance avec un but de Chini à 53 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la minute 67 a augmenté le score grâce à un but de des trous, concluant la confrontation avec un score de 1-3 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Barreda de Alexandre Cayon soulagé Barquin Oui forgeron pour Sergio Oui Manu, tandis que le technicien du Barquereño, Image de balise Alvaro Candas, a ordonné l’entrée de Ruiz, Robert Oui Franc fournir Bustamante, Perez Oui Chiqui.

Un total de cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Barquin Oui Chini, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Chiqui, Asie Oui Pièces et avec du rouge à Asie (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Barreda il obtient 35 points et le Barquereño il monte à 31 points.

Le lendemain, l’équipe de Alexandre Cayon affrontera contre Bezana, Pendant ce temps, il Barquereño Alvaro Candas lui fera face Guarnizo.

Fiche techniqueBarreda Balompié :Mario, Ruben Obeso, Samu, Esteban, Manu (Herrero, min.84), Chini, Ortega, Sergio (Barquin, min.45), Ferchu, Trápaga et OscarBarquereno :Alberto, Lucho, Quintanilla, Hoyos, Marcos, Asier, Bustamante (Ruiz, min.47), Pérez (Roberto, min.84), Kevin Del Castillo, Salas et Chiqui (Franco, min.89)Stade:SolvayButs:Manu (0-1, min. 3), Bustamante (0-2, min. 36), Chini (1-2, min. 53) et Hoyos (1-3, min. 67)