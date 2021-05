Barquereño s’impose à domicile face à Barreda Balompié (2-1)

05/02/2021 à 22:33 CEST

le Barquereño a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Barreda ce dimanche dans le châtaigne. le Barquereño est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Solaire par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Barreda Football perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le Ribamontán al Mar. Après le résultat obtenu, l’équipe de Barquereño est cinquième, tandis que le Barreda Il est quatrième après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière excellente pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Christophe à la 13e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième partie du duel a commencé de manière positive pour lui Barquereño, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un nouvel objectif de Christophe, qui a réalisé un doublé de cette manière quelques instants après la reprise du match, en particulier à la 49e minute. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réduit les distances grâce à un but dans son propre but de Paul peu de temps avant la fin, en particulier en 88, concluant le match avec un score final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Barquereño a donné accès à Perez, Ruiz Oui Robert pour Chiqui, Christophe Oui Kevin Del Castillo, Pendant ce temps, il Barreda Football a donné accès à Quezada, Barquin, forgeron Oui Samu pour Carral, Chini, Martinez Oui Luismi.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Paul, des trous Oui cadres) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, en particulier Barquin Oui Chini.

Pour le moment, le Barquereño il obtient 24 points et le Barreda avec 25 points.

Le lendemain de la compétition, le Barquereño jouera contre lui Guarnizo loin de chez soi, tandis que le Barreda Football affrontera dans sa querelle contre le Bezana.

Fiche techniqueBarquereño:Alberto, Marcos, Lucho, Hoyos, Kevin Del Castillo (Roberto, min.89), Asier, Pablo, Diaz, Christopher (Ruiz, min.85), Chiqui (Pérez, min.72) et SalasBarreda Balompié:Lillo, Manu, Ruben Obeso, Ferchu, Ortega, Chini (Barquin, min 69), Carral (Quezada, min 45), Oscar, Trápaga, Martinez (Herrero, min 69) et Luismi (Samu, min 73)Stade:châtaigneButs:Christopher (1-0, min.13), Christopher (2-0, min.49) et Pablo (2-1, min.88)