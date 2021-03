Barra de sonido Panasonic Bluetooth y Sonido Digital avec una gran oferta

El modelo en concreto del que hablamos es la Panasonic SC-HTB200EGK, un dispositivo que cuenta con un único elemento en el interior se incluyen dos canales indépendantes (avec altavoces de 10 x 4 cada uno de ellos). Por lo tanto, hablamos de una barra de sonido estéreo que para la inmensa mayoría es plus que suficiente para mejorar lo que ofrece su televisor. Acabada en couleur negro y con unas dimensions de 45 x 13,5 x 5,1 centímetros, no vas a tener muchos problemas en poder colocarla en casi cualquier lugar. Es más, hablamos de un modelo que está entre los mejores en lo que tiene que ver con su tamaño y calidad de sonido.

Un par de detalles que creemos que son muy importants entre todos los que ofrece este modelo es que cuenta con una potencia total de 80 W, lo que está muy por encima de los veinte que habitualmente es lo que ofrecen las Smart TV actuales. Esto por un lado asegura que escucharas buena forma mucho más rotunda todos los contenidos qué ves en el televisor y, además, hay que destacar que entre otras cosas ofrece compatibilidad con sonido DTS numérique lo que asegura sin ningún tipo de duda que la precisión a la hora de suministrar localizaciones es muy buena. Por lo tanto, la experience de uso seguro que te convence.

Conectividad de la barra de sonido Panasonic

Este es un detalle que tiene mucha importancia en las barras de sonido, ya que si no ofrece todas las posibilidades que se suelen necesitar es posible que te encuentres en un aprieto en alguna ocasión a la hora de utilizar una fuente de sonido. El caso es que la Panasonic SC-HTB200EGK no te va a fraudar, ya que por ejemplo dispone tanto de HDMI compatible avec calidad 4K (y ARC) et aussi entrada óptico numérique pour une excellente compatibilité avec todo lo que tengas en casa. Adicionalmente, este es un modelo que también permite que no tengas que utilizar cable alguno, ya que es compatible con Bluetooth, lo que siempre es positivo en los tiempos que corren y aseguran que incluso puedas enviar contenidos desde el teléfono o el ordenador portátil.

Buena oferta por este producto

Gracias a la promotion existente en Amazonie est uno de los productos que ahora mismo ofrece una mejor relación calidad / precio entre todas las barras de sonido que puedes encontrar en el mercado. Con una buena calidad y dimensions reducidas, el descuento que se sitúa en el 20% permite que tengas que pagar solo 79,99 euros pour tener en casa el dispositivo… sin tener que sumar absolutamente nada por el envío en el caso de tener una cuenta Prime. Con botones integrados en el lateral de la propia carcasa, lo que permite tener siempre la opción de gestionar la configuración del dispositivo de forma sencilla, dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder esta opportunidad:

Lo cierto es que creemos que esta es una buena oportunidad para comprar una barra de sonido que mejore lo que consigues con tu televisor sin que le falten buenos detalles como la compatibilité avec ARC lo que permite el uso de un único mando para gestionar todo entre la télé et está barra de sonido Panasonic.