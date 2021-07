Barra de sonido Philips Audio B5105 ahora al mejor precio en Amazon

in

La tienda en la que puedes conseguir un descuento del 13% à l’heure de l’achat de Philips Audio B5105, es Amazon. Esto significa que la fiabilidad en el proceso de compra es excelente, por lo que la inversión de 69,89 euros es completemente segura. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no dejar pasar esta promoción y hacerte con un modelo de color negro que puedes colgar en la pared y que tiene unas dimensions de 97,6 x 18,2 x 12 centimètres (lo que te permitirá colocarla en prácticamente cualquier mueble de salón que existe en el mercado).

Lo plus important de la barre de sonido Philips

Una de las primeras cosas que se deben conocer de este modelo es que hablamos de un dispositivo que cuenta con dos canaux de sonido que son capaces de transmitir una potencia de hasta 30 W, lo que supera sin muchos problemas a lo que ofrecen la mayoría de los televisores en la actualidad. Es decir, que podrás tener un volumen mucho mayor si te décide a utilizar este dispositivo. Por cierto, a este modelo no le falta compatibilité con varias tecnologías de sonido que harán que tu experiencia sea mucho mejor, y un ejemplo de lo que decimos es Dolby.

Algo que también es bastante importante, ya que mejora la usabilidad que ofrece la barra de sonido de Philips es que cuenta con un útil mando a distance con el que podrás configurar todos los parámetros habituales de uso (como por ejemplo el volumen a utilizar o la entrada de sonido qué deseas que esté activa). Además, o si te resulta necesario en un momento puntual, también encontrarás varios botones físicos en la parte superior derecha del equipo lo que evita problemas en el caso que te quedes sin pilas en el mando del que antes hablábamos.

Una excelente conectividad en este accessorio

Esta es una de las cosas que destacan especialmente dans la Philips Audio B5105, ya que ofrece todo lo que se puede necesitar in the actualidad. Un ejemplo de lo que decimos es que cuenta con entrada de sonido HDMI (compatible avec ARC, por lo que podrás utilizar el mando a distancia del propio televisor en el caso de que este también disponga del soporte correspondantiente). Además, también se incluye en esta barra de sonido tecnología inalámbrica Bluetooth, lo que te asegura que puedas dar uso al producto sin necesidad de poner cable alguno por medio e, incluso, enviar contenidos directamente desde un teléfono u ordenador portátil.

Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta la oferta available in la tienda Amazon, si estás buscando una forma de mejorar la experiencia que tienes al disfrutar de series y películas con tu tele esta barra de sonido Philips es una opción que debes tener muy presente, ya que no resulta especialmente cara y sí que ofrece una buena cantidad de características positivas que te convencerán.