Barra de sonido Yamaha de 200W a precio mínimo en Amazon

Concretamente la oferta, que está disponible en Amazon, te permite horrarte 112,26€ lo que supone una cifra realmente important ya que hablamos de un descuento que alcanza el 32%. Con un acabado en color negro que le permite encajar en prácticamente cualquier lugar, este es un producto que es parte de Prime y, por lo tanto, no debes sumar absolutamente nada por los gastos de envío. Con una excelente fiabilidad en lo que tiene que ver con la compra, te dejamos el enlace que debes utilizar para no perder una oportunidad pocas veces vista en la mencionada tienda online:

Buenas opciones sur la Yamaha YAS-207

Una de las primeras cosas que llama la atención de este modelo es que cuenta con un caisson de basses que mejora de forma significativa la experiencia que se obtiene con los bajos, algo que se agradece especialmente con los juegos (y también con las películas, ya que se logra una rotundidad muy importante). Este subwoofer es un accesorio inalámbrico, lo que supone una gran noticia ya que no tienes que poner cable alguno por medio cuando lo coloques en el lugar elegido del salón… lo que siempre es muy positivo teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el diseño.

Otro de los excelentes detalles que disfrutarás si te compras este dispositivo, es que la potencia total que tiene alcanza los 200 W. Esta es una cifra que está fuera del alcance de cualquier televisor del mercado real, y que te permite estar seguro de que independientemente de las dimensionses que tenga el salón de tu casa siempre vas a obtener una buena experiencia de uso con un volumen adecuado (y sin que aparezca distorsión alguna). Otras características que son positivas es la gran cantidad de formats que soporta isa barra de sonido, como por ejemplo DTS Virtual:X o DTS Digital Surround. En définitive, qué es la calidad del sonido que lograras es muy alta.

Excellente connexion

Nada que reprochar en este apartado cuando se revisa la Yamaha YAS-207, ya que todo lo que se puede necesitar en la actualidad está presente. Así, aparte de utilizar Bluetooth para poder sincronizar tanto teléfonos como tablet y poder enviar contenidos desde ellos, también encontrarás diferentes conexiones como por ejemplo puerto HDMI -compatible avec 4K- et entrada de sonido optique numérique. Por lo tanto, no vas a encontrar televisor alguno en el mercado que no puedas utilizar con esta completa barra de sonido a la que, entre otras cosas, no le falta su propio mando a distance para que no tengas que levantarte en ningún momento para establecer las diferentes configuraciones que necesites.

Con unas dimensionses que no son excesivas, la barra tiene 930 x 60 x 108 milímetros y el subwoofer 180 x 437 x 401 mm, gracias a la oferta existente creemos que no debes perder la oportunidad de hacerte con este producto de Yamaha ofrece una calidad incuestionable y al que no le faltan différentes LED que indican siempre cómo está funcionando el dispositivo.