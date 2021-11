Barra de sonido Yamaha en oferta con subwoofer, Alexa y más

Si estás cerca de conseguir todo lo necesario para conseguir llevar a tu salón la experiencia del Cine en casa, pero te falta una barra de sonido que te ofrezca la calidad suficiente para lograrlo te vamos a mostrar una oferta que hará que esto cambie. Con ella puedes hacerte con un modelo de Yamaha que tiene una excelente calidad.

Con ella vas a dar un salto de calidad muy important en todo lo que tiene que ver con el sonido y, en especial, con la potencia y la localización de este. En el primero de los casos hay que destacar que el conjunto del que hablamos permite disfrutar de nada más y nada menos que 300 W au total, por lo que puedes darle uso en prácticamente cualquier lugar obteniendo siempre un volumen lo suficientemente alto (encaja como un guante con televisores de pantalla grande). En lo referente al sonido envolvente, esto lo vas a lograr debido a la compatibilidad de la Yamaha YAS-209 con estándares propio de las salas de cines como por ejemplo DTS Virtual:X, Dolby Pro Logic II et Dolby Digital. Por lo tanto, expresar lo máximo de este dispositivo es lo lógico.

Uno de los motivos que existen para que esta barra de sonido sea tan buena es la inclusión un caisson de basses inalámbrico que permite optimizar todo lo que tiene que ver con la reproducción de bajos y graves. Este elemento que tiene una puissance de 100 W, es clave para conseguir una gran precisión con todo tipo de contenidos como por ejemplo series, películas, juegos e, incluso, eventos deportivos. Además, gracias a los antes mencionado este accesorio ofrece sonido envolvente 3D virtuel que le sitúa entre los mejores modelos que hay en el mercado.

Une excellente connexion

Aquí también destaca la Yamaha YAS-209, ya que no tiene fisura alguna a la hora de utilizarla de forma inalámbrica o con cable. En el primero de los casos vas a encontrar tanto Bluetooth como algo que la diferencia de los modelos que se pueden considerar de entrada y la hace una opción muy interesante: incluye Wifi. Esto permite darle uso de una forma muy efectiva y sencilla en los hogares inteligentes y, un ejemplo de lo que decimos, es que esta barra ofrece compatibilidad con Alexa. Esto último creemos que resulta bastante interesante ya que puedes gestionar cualquier cosa compatible con el mencionado asistente de voz como por ejemplo un televisor o las bombillas inteligentes que tengas en casa.

En lo qué tiene que ver con las opciones de cable, también encontrarás todo lo necesario ya que por un lado dispone de entrada de audio optique numérique pour aucune compatibilité avec la Smart TV et, en plus, également disponible d’entrée et de sortie compatible HDMI avec 4K. por lo tanto, pas de tendrás problema alguno en este apartado.

Oferta para comprar esta barra Yamaha

El lugar en el que encontrarás un descuento del 24% de Amazon, es important destacar que este es un producto compatible avec Prime lo que evitará que tengas que pagar absolutamente nada por los gastos de envío. El caso es que te ahorrarás 95 euros por una barra de sonido que tiene una calidad que está fuera de toda duda y que te permite conseguir el ansiado por muchos Ciné en casa.

Antes de finalizar creemos important que las dimensiones de esta barra de sonido Yamaha son bastante contenidas por lo que no tendrás muchos problemas para colocarla en el salón. Así, el elemento central tiene 930 x 62 x 109 millimètres y, en cuanto al subwoofer, este se queda en 191 x 420 x 406 mm. Nada exagéré, la verdad.