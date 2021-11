Barra de sonido Yamaha rebajada en MediaMarkt… ¡con subwoofer!

No son pocos los que no están especialmente contentos con la calidad de sonido que ofrece su televisor. Y, si no se tiene la idea de cambiarlo, una de las pocas soluciones que quedan es comprar un accesorio que corrija lo que te ocurre. Te ayudamos para conseguirlo mostrándote una gran oferta en MediaMarkt por una barre de sono Yamaha.

El modelo en cuestión tiene entre sus virtudes la de ocupar poco espacio, ya que consta el único elemento que tiene las siguientes dimensionses: 91 x 13,3 x 5,3 centimetros. Esto en principio no debería ser algo especialmente relevante, pero en el caso de este modelo sí que es así debido a que en su interior existe un caisson de basses intégré que es de las características diferenciales que encontrarás en la Yamaha SR-B20A ya que permite mejorar de forma significativa la experiencia que se tiene con el sonido -en especial con los graves-.

Otro excelente detalle que tiene este producto es que su potencia sumando todos los canales que utiliza alcanza los 120W, una cifra que está muy lejos de lo que son capaces de ofrecer la práctica totalidad de los televisores en el mercado real. Aparte de lo comentado también es important mencionar que este es un dispositivo que ofrece compatibilidad con diferentes estándares de sonido que le permiten ofrecer una localización de este muy buena y que por lo tanto es capaz de simular la experiencia que se obtiene en el cine Un par de ejemlos de esto que decimos son Dolby Digital et DTS Virtual:X.

Un muy buen precio

En estos momentsos solamente tienes que pagar para tener en casa esta barra de sonido sin, además, no tienes que sumar absolutamente nada por los gastos de envío. Es una muy buena oferta por un modelo incluye una excelente calidad se mire por donde se mire y que, además, cuenta con un diseño lo suficientemente attractif como para no desentonar en el salón -incluso podrás colgarlo en la pared si así lo necesitas-. Este es el enlace que tienes que utilizar para no perder una ocasión que creemos es de los más interesante:

Grande connexion en esta Yamaha

Aquí no falta absolutamente nada para que este sea un producto perfecto para utilizarlo con cualquier Smart TV o consola que se te venga a la cabeza. Además de incluir conexión de audio optique numérique para que su compatibilidad sea excelente, este es un modelo que cuenta con opciones avanzadas como por ejemplo el disponer de HDMI (compatible avec ARC lo que te permitirá utilizar la barra de Yamaha con el mando del televisor si este también es compatible) e, incluso, no le falta opción inalámbrica Bluetooth para que puedas enviar contenidos desde cualquier dispositivo que utilizas en tu día a día como por ejemplo el ordenador portátil o el teléfono. Tiene de todo!

Si todo lo que hemos comentado hasta ahora no te parece suficiente para decidirte a comprar este producto, hay algunas opciones adicionales que debes tener in cuenta y que es posible que te den el empujón definitivo. Un ejemplo es que puedes utilizar una application pour contrôler tous les paramètres de la Yamaha SR-B20A (est disponible tant pour iOS que pour Android de forme gratuite). Aparte, también dispone de différents modes para que consigas la configuración adecuada con la barra de sonido a la hora de ver diferentes tipos de contenidos como por ejemplo si ves una película o disfrutas de un juego.