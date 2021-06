Barra dit que la demande dépend de l’acceptation des paiements BTC

Mary Barra, PDG de l’entreprise américaine de fabrication de véhicules General Motors, a révélé que rien n’empêche l’entreprise d’accepter le Bitcoin (BTC/USD). Barra a fait connaître cette nouvelle lors d’une interview le 16 juin, notant que la société est prête à accepter les paiements dans la principale crypto-monnaie tant qu’il y aura une demande des consommateurs. Barra a ajouté que la société vise à rendre l’expérience d’achat aussi simple que possible.

Barra aurait fait connaître cette nouvelle lorsque son intervieweur a fait référence au PDG de Tesla, Elon Musk, qui a récemment révélé que le constructeur de véhicules électriques recommencerait à accepter le BTC comme moyen de paiement en confirmant qu’il existe un niveau raisonnable d’utilisation d’énergie propre.

Expliquant pourquoi General Motors n’a pas encore intégré le BTC comme moyen de paiement, Barra a déclaré que la société attendait que ses clients montrent la voie avant de pouvoir suivre les traces de Tesla, qui a commencé à accepter les paiements BTC plus tôt cette année. la crypto-monnaie à son bilan.

Un changement de cœur

Bien que General Motors soit actuellement disposé à accepter les paiements BTC, cela n’a pas toujours été le cas. En février, Barra a révélé que la société n’avait pas l’intention d’échanger du BTC. Cependant, il a changé d’avis en mars lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de la société et a adopté une position plus accueillante sur la crypto-monnaie. Cependant, contrairement à Tesla, General Motors ne souhaite pas investir dans le BTC, cherchant plutôt à accepter la devise comme mode de paiement.

À l’époque, Barra avait déclaré qu’accepter le BTC comme moyen de paiement était quelque chose que l’entreprise surveillerait et évaluerait pour s’assurer qu’il existe une forte demande des consommateurs avant d’adopter le mode de paiement. D’après ce qu’il a partagé dans l’interview, la position de l’entreprise sur BTC n’a pas changé depuis qu’il a fait cette déclaration. Cependant, la décision de General Motors d’introduire les paiements BTC prendra plus de temps, car la clientèle de l’entreprise comprend des concessionnaires automobiles et non des acheteurs individuels.

Malgré le fait que Barra ait réitéré la volonté de General Motors d’accepter le BTC comme moyen de paiement, le prix de la crypto-monnaie n’a pas augmenté. Au moment de la rédaction, à 8h06 UTC, le BTC se négocie à 39 219,99 $ après avoir chuté de 2,33 % au cours des dernières 24 heures.

