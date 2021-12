Barracas bat Quilmes aux tirs au but et monte en première division

22/12/2021 à 05:17 CET

. / Buenos Aires

Barracas Central s’est imposé ce mardi en finale de la deuxième promotion à Quilmes par 5-4 aux tirs au but, après avoir fait match nul en temps réglementaire, et évoluera en Première Division la saison prochaine, comme Tigre, l’autre équipe classée. Barracas Central avait perdu la première finale contre Tigre en raison d’une promotion. Le match, disputé sur un terrain neutre, s’est déroulé au stade du Racing Club, Président Perón de la province de Buenos Aires.

A la 22e minute, l’arbitre annule correctement un but de Quilmes pour hors-jeu. Peu avant, le gardien de Quilmes est entré en collision dans sa surface avec l’attaquant du Barracas Central Mauro Albertengo, qui a réclamé un penalty que l’arbitre n’a pas indiqué. La première mi-temps a été passionnante, avec des allers-retours et de nombreux buts marqués, mais en deuxième période, ils ont tous les deux baissé le pied et se sont contentés de l’égalité. Aux tirs au but, Barracas Central a marqué les cinq tirs grâce à Iván Tapia, LucAs Colitto, Germán Estigarribia, Gonzalo Paz et Fernando Valenzuela. A Quilmes, Federico Anselmo, Martín Ortega, Agustín García Basso et Emanuel Moreno ont marqué. Celui qui a raté était Rafael Barrios, qui a tiré le cinquième penalty à l’extérieur du but.

tigre était devenu le 22 novembre la première équipe à se qualifier pour la première division à battre Barracas Central 1-0, qui avait une seconde chance d’atteindre la finale des « réduits ». Quilmes avait terminé deuxième de la zone A avec 59, un de moins que Tigre, et a atteint ce stade en battant le Deportivo Morón, en quart de finale, et Ferro, en demi-finale.

Barracas Central, leader de la zone B avec 58, a fait ses débuts en demi-finale et a battu Almirante Brown. ‘Le bel homme de Barracas’ est présidé par Matías Tapia, fils du président de l’Association argentine de football (AFA) Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Ce soir, il a débuté au Barracas Central, dont le stade s’appelle Claudio Tapia, Iván Tapia, fils du président de l’AFA.

Barracas jouera pour la première fois dans la première division du football argentin. Quilmes a passé plusieurs saisons dans l’élite et a même remporté la Ligue à deux reprises, la première en 1912 et la seconde en 1978. Le Brewer a chuté en 2017.