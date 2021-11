Barrage de critiques de José Mourinho en Italie

11/05/2021

L’aventure de José Mourinho avec la Roma commence à mal tourner. L’entraîneur portugais a subi sa pire raclée au cours de sa carrière d’entraîneur face à un Bodo/Glimt inconnu. L’équipe nordique a endossé un set (6 à 1) à Rome qui a fait exploser l’entraîneur lui-même contre la performance de ses joueurs.

L’équipe romaine n’a remporté qu’un seul des derniers matchs de Serie A, un nid de poule qui a creusé l’écart entre la troisième et la quatrième place à cinq points. Les défaites contre la Juventus et Milan, rivaux théoriques dans la course au ‘Scudetto’ Ils ont fait une brèche dans les fans italiens. Les fissures face au sélectionneur portugais ne se sont pas fait attendre, qui a d’ailleurs séparé les joueurs du onze participant à la défaite rougissante en Ligue de Conférence. En haut, lors du match retour de la confrontation contre l’équipe norvégienne au stade olympique, les Italiens ne sont pas passés d’un nul à deux.

Les résultats décevants d’une équipe qui, a priori, s’opposait au favori de la compétition européenne, ont allumé la mèche d’une foule lasse des plaintes incessantes de Mourinho sur l’arbitrage. Alors que diverses erreurs d’arbitrage ont coûté des pertes à Milan et à la Juventus, les fans ont besoin de résultats.

« La Gazzetta dello Sport » a recueilli plusieurs reproches de la part des tifosi romains : « Si à la veille du match avec Bodo vous publiez les pénalités de Veretout et Dybala, quel message faites-vous passer aux joueurs ?. La marginalisation des acteurs identifiés après la catastrophe en Norvège n’est pas bien assise non plus : « Il a pressé Abraham, attristé Chomurodov et fait disparaître Mayoral : cela n’avait aucun sens. »

La saison vient de commencer et « The Special One » a des vitrines pleines de trophées, il n’est donc pas trop tard pour renverser la situation. Lors des prochains matchs, face à des rivaux abordables, l’entraîneur portugais aura l’occasion de renouer avec les fans romains. Venise, Gênes, Tornio et Bologne figurent au calendrier pour que les Roms pansent leurs plaies.