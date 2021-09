Barre d’adresse/recherche d’iOS 15 Safari : Comment changer sur iPhone

in

La dernière version iOS d’Apple est livrée avec un tout nouveau design Safari qui place la barre d’adresse/de recherche en bas de l’écran par défaut. Mais vous pouvez revenir au design classique de Safari iOS avec une barre supérieure. Voici comment modifier l’adresse/la barre de recherche d’iOS 15 Safari sur iPhone.

Apple a fait son chemin à travers plusieurs itérations du nouveau design iOS 15 Safari et avec la sixième version bêta, il incluait la possibilité de basculer entre la barre d’adresse/de recherche inférieure controversée et la barre d’adresse/de recherche supérieure d’iOS Safari classique sur iPhone.

La dernière version inclut également la barre de menu inférieure classique au lieu de regrouper tous les boutons de Safari dans la barre d’adresse/recherche/onglet unifiée.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs avec une sortie officielle prévue pour le 20 septembre 2021.

Comment changer l’adresse/la barre de recherche d’iOS 15 Safari sur iPhone

Sous iOS 15, ouvrez Safari sur votre iPhone Dans la barre d’adresse/de recherche en bas, appuyez sur l’icône « aA » à gauche Appuyez sur Afficher la barre d’adresse supérieure

Pour revenir à la conception de la barre inférieure Appuyez sur l’icône « aA » dans la barre d’adresse/de recherche supérieure Choisissez Afficher la barre d’onglets inférieure

Alternativement, vous pouvez également modifier la barre d’adresse/de recherche iOS 15 en vous dirigeant vers l’application Paramètres> Safari> faites glisser vers le bas et choisissez “Onglet unique”.

Voici à quoi ressemble la modification de l’adresse/barre de recherche Safari sur iPhone :

Et voici à quoi cela ressemble pour revenir à la barre d’adresse/de recherche du bas :

L’autre façon de modifier la conception de la barre d’adresse/de recherche est dans l’application Paramètres.

En plus de changer entre les conceptions d’adresse/barre de recherche du bas et du haut classique, vous pouvez choisir d’activer/désactiver la teinte du site Web (fait correspondre la barre d’état supérieure de l’iPhone aux couleurs des sites Web) et activer/désactiver la barre d’onglets paysage, cependant, cette dernière ne semble pas fonctionner au moment de la rédaction dans iOS 15 bêta 6.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :