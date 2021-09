Barre de son Bluesound Pulse + : barre de son Dolby Atmos avec audio 3D immersif

C’est un système qui est postulé comme un substitut aux récepteurs AV. Avec traitement audio 24 bits, huit pilotes audiophiles et 120 watts de puissance.

Cette barre de son offre une expérience acoustique immersive grâce à sa technologie, qui comprend Dolby Atmos, un son avec une résolution de 24 bits, une puissance de 120 watts, un son multi-pièces et multi-canaux, et une large gamme d’options de connexion. L’équipement audio Pulse Soundbar + a été repensé par Bluesound avec un processeur DSP avancé compatible avec l’audio 3D Dolby Atmos. Cela signifie une scène acoustique plus large, plus profonde et plus enveloppante. Capable de fournir des basses riches et profondes à elle seule, la barre de son peut se connecter au caisson de basses sans fil Pulse Sub + pour créer des scènes plus dramatiques pour la musique, les films, les concerts et les jeux vidéo. Le simple ajout d’une paire d’enceintes Pulse Flex 2i comme canaux arrière crée une expérience Dolby Surround complète sans fil.

Polyvalence pour toutes les configurations

La barre de son Pulse + est compatible avec pratiquement toutes les sources sonores grâce à sa large gamme d’entrées numériques et analogiques, filaires et sans fil. Se connecte aux téléviseurs, aux consoles, aux services de streaming musical, aux ordinateurs et accède aux bibliothèques musicales via HDMI eARC, Apple AirPlay 2, Bluetooth bidirectionnel aptX HD, optique TOSLINK, RCA, USB et le système propriétaire de streaming musical BluOS du parent de Bluesound, Lenbrook.

Efficace

Conçu pour une efficacité totale, Pulse Soundbar + dispose d’un puissant chipset quadricœur ARM Cortex A53 personnalisé qui traite le son huit fois plus rapidement que les générations précédentes de la marque. Couplée à deux puces WiFi pour éviter la latence du réseau, cette conception de pointe offre une reproduction acoustique robuste et sans latence, même avec les applications de jeux vidéo les plus exigeantes.

Application de contrôle de précision

Pulse Soundbar + dispose d’un large éventail d’options de contrôle pour pouvoir profiter du divertissement à domicile comme vous le souhaitez et personnalisé pour votre maison. Les nouvelles commandes tactiles intégrées au panneau avant permettent une lecture, une pause et un contrôle du volume rapides et pratiques. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone ou une tablette pour utiliser la technologie de streaming multi-pièces sans fil BluOS, faisant en sorte que la source de votre choix sonne de manière synchronisée, sur les haut-parleurs de votre choix. De plus, vous pouvez contrôler votre équipement de divertissement à domicile par la voix grâce aux assistants d’Apple, d’Amazon et de Google. Et intégrez-le également dans des systèmes domotiques tels que Lutron, Crestron, RTI, Elan et autres.

Comme tous les modèles Bluesound Pulse, la conception acoustique a été développée et testée au Conseil national de recherches du Canada par l’équipe d’ingénieurs et de designers de Lenbook.

A partir de 999€

www.sound-pixel.com