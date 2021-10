Barre de son F&D HT-330 : système audio hi-fi élégant avec une bonne qualité sonore

En termes simples, nos cœurs et nos esprits sont imprégnés de positivité et de zèle pour continuer à avancer avec bonheur.

La saison des fêtes a commencé avec Navaratri de neuf jours, Dussehra est juste au coin de la rue et après des mois de morosité liée à la pandémie, il y a de l’excitation dans l’air avec des gens qui sortent pour faire du shopping sur les marchés. En termes simples, nos cœurs et nos esprits sont imprégnés de positivité et de zèle pour continuer à avancer avec bonheur.

La recherche suggère que la musique peut être bénéfique pour notre santé physique et mentale de nombreuses manières. Un bon système de musique peut grandement contribuer à élever notre niveau de divertissement, que ce soit dans les limites de nos maisons ou pour se réunir avec des amis et des proches. Si vous êtes à la recherche d’un système de musique à un prix raisonnable, la barre de son Fenda & Audio (F&D) HT-330 peut être une bonne option. La qualité de fabrication est excellente et agréable à l’œil et le son est cristallin. Il s’agit d’une barre de son Bluetooth polyvalente qui produit un très bon son avec une puissance de sortie de 80 W.

C’est un marché encombré, avec de nombreux systèmes musicaux parmi lesquels choisir, tous promettant d’être les meilleurs que vous ayez jamais entendus. Croyez-moi, la barre de son HT-330 2.1 canaux avec un subwoofer filaire sonne bien et est facile à installer et à utiliser. Notre unité d’essai est arrivée soigneusement emballée dans une boîte de taille décente. Déballée, la barre de son HT-330 se présente comme un système audio hi-fi au design intelligent et élégant avec un look moderne. Il est assez compact et n’occupera donc pas beaucoup d’espace, et il est à peu près plug & play.

La barre de son F&D HT-330 a été idéalement conçue pour répondre au besoin de musique de qualité lors de vos soirées à la maison ou en terrasse. Équipé de plusieurs options de connectivité, les utilisateurs peuvent connecter la barre de son via Bluetooth 5.0, ce qui la rend facilement compatible avec n’importe quel téléviseur, ordinateur portable, tablette ou téléphone mobile avec une seule touche. Pour ceux qui aiment simplement le plug & play, la Soundbar prend également en charge un lecteur USB avec décodage double format MP3/WMA.

On peut découvrir un nouveau niveau d’expérience audio immersive et cinématographique à la maison avec cette barre de son, grâce à sa puissance de sortie de 80 W et les 6,5 haut-parleurs de graves du subwoofer, faisant de la musique une musique « rock-the-roof ». Le panneau d’affichage de la barre de son est logé à l’intérieur de la cage ; un écran LED lumineux avec un bon angle de vision sur le panneau avant.

De mon côté, j’ai connecté la barre de son HT-330 à mon téléphone portable et j’ai diffusé des chansons en hindi et en anglais à partir de Spotify ; la sortie sonore est assez nette et forte avec une grande clarté. Je l’ai même connecté à mon ordinateur portable Dell et j’ai diffusé quelques films Netflix et Prime Video. Croyez-moi, ce système F&D peut offrir un très bon son cinématographique pour tous vos besoins de cinéma maison. Il semble que vous apporterez le théâtre dans le confort de votre propre maison.

Points clés à retenir : la barre de son F&D HT-330 émet un son clair et cohérent, son caisson de basses vous assurera d’obtenir les basses profondes et les explosions de tous vos films et vidéos de concerts préférés. C’est un système facile à installer avec une excellente connectivité aux appareils mobiles et aux ordinateurs portables, a un faible encombrement et a l’air chic dans n’importe quelle partie de votre salon. Fortement recommandé pour ceux qui recherchent un système de musique facile à se permettre avec de bonnes performances globales.

Le F&D HT-330 est actuellement disponible à un prix réduit de Rs 7 999 sur toutes les principales plateformes de commerce électronique et bénéficie d’une garantie de 12 mois.

Prix ​​public estimé : Rs 7 999

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.