Barre de son Portronics Pure Sound 101 avec caisson de basses filaire : excellente expérience d’écoute à un prix avantageux

La saison des fêtes bat son plein, les gens font du shopping pour leurs proches, les ménages organisent des fêtes pour les amis et les parents. Croyez-moi, une fête n’est pas une fête sans musique forte qui secoue le quartier et pour cela, vous avez besoin d’un bon système de musique. La société d’électronique grand public Portronics a présenté « Pure Sound 101 », une barre de son avec caisson de basses filaire, qui produit un son puissant avec des basses haute définition. Il est de couleur noire avec une finition mate et est disponible au meilleur prix de Rs 7 999. C’est un excellent système audio qui vaut le détour.

Lorsque vous décidez de choisir un haut-parleur pour votre prochaine fête, vous devrez répondre à deux questions importantes : premièrement, ma fête sera-t-elle à l’intérieur ou à l’extérieur ? Deux, combien de personnes assisteront à la fête ? Croyez-moi, le Pure Sound 101 peut être installé dans une pièce, sur la terrasse ou le jardin et il saura répondre à vos exigences sonores. La barre de son est facilement accessible avec la télécommande entièrement fonctionnelle qui permet de basculer entre différents modes de musique ainsi que la lecture, la pause, le volume, les basses, les aigus, etc. En d’autres termes, on peut profiter de l’expérience audio complète de type théâtre sans aucun tracas .

La barre de son nouvellement lancée produit 120 W de sortie sonore puissante qui amplifie tous les aspects du divertissement, que vous écoutiez de la musique, regardiez des films et des sports ou même jouiez à des jeux. Son système de son surround 2.1 canaux améliore un son équilibré qui atteint chaque recoin de la pièce.

Équipé d’une fonction de montage mural, Pure Sound 101 vous permet de le monter au mur et d’ajouter une touche de style contemporain et moderne à votre maison.

À première vue, la Soundbar attire l’attention grâce à son design élégant avec une finition haut de gamme. Il a un design européen élégant qui correspond à tous les styles. La qualité de fabrication est excellente pour une enceinte de cette taille. Avec son design new-age, il ajoute une aura au décor de votre maison tout en offrant une excellente expérience audio. J’ai installé la barre de son dans ma salle de télévision et je l’ai synchronisée avec mon téléphone portable pour écouter des chansons en anglais et en hindi (via la connectivité Bluetooth) à partir de l’application Spotify. Ce système Portronics est livré avec la dernière technologie Bluetooth version 5.0. Il offre un son puissant, clair et cristallin. Que vous fêtiez à l’intérieur ou à l’extérieur, vous vivrez une bonne expérience musicale. La barre de son est livrée avec un subwoofer filaire qui vous offre un son de basse haute définition avec 120 W RMS.

La meilleure partie : avec Portronics Pure Sound 101, on peut profiter d’un son surround dans toutes les directions avec ses 2.1 canaux ; il améliore l’expérience de regarder des films, d’écouter de la musique et même de regarder des sports. Il existe également plusieurs connectivités ; le Portronics Pure Sound 101 peut être connecté via AUX, Bluetooth, HDMI et USB.

Dans l’ensemble, le Pure Sound 101 est un bon système de musique que vous pouvez acheter, compte tenu de la grande valeur que vous obtenez pour le prix !

Prix ​​public estimé : Rs 7 999

