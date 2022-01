Barre de son Soundcore Infini : un son digne d’un cinéma à la maison

La barre de son Infini a un design compact et offre une bonne expérience cinématographique avec des aigus nets et des basses puissantes



Confinés aux quatre murs de leur maison pendant la pandémie sans fin, les gens cherchent de nouvelles façons de briser l’ennui et d’améliorer leur vie. Écouter de la musique a longtemps été une activité favorite, mais le nombre d’heures consacrées à l’écoute de la musique a considérablement augmenté. « En fait, avec Covid-19, le divertissement à domicile est l’un des plus importants anti-stress aujourd’hui », remarque Gopal Jeyaraj, chef de pays, Inde et Saarc, Anker Innovations. Récemment, nous avions examiné le casque antibruit actif Life Q35 de la marque audio américaine Soundcore by Anker. La nouvelle barre de son Infini de la société, au prix de Rs 9 999, promet d’être un régal audio pour les consommateurs confinés à la maison. Voyons les détails les plus fins de ce produit audio.

Pour les non-initiés, une barre de son est un haut-parleur allongé qui peut reproduire un large champ sonore grâce à un certain nombre de petits haut-parleurs intégrés. Il est équipé de son propre amplificateur pour contrôler ces haut-parleurs, et il existe différentes options de connexion pour connecter votre équipement et votre téléviseur. La barre de son moyenne peut être montée au mur sous le téléviseur ou placée sur le meuble du téléviseur. La barre de son s’est imposée comme l’une des solutions les plus populaires pour ceux qui recherchent un système home cinéma mais qui ne veulent pas beaucoup d’enceintes dans la pièce.

Le système de barre de son Infini coche de nombreuses cases pour les consommateurs férus de technologie : il sonne merveilleux, avec des aigus nets et des basses puissantes. Il apporte une assez bonne expérience cinématographique avec sa conception de port Dual Bass intégrée et son paysage sonore riche. Le produit avec une garantie de 18 mois est disponible uniquement sur Flipkart en Inde. Il est conçu dans un design élégant et élégant.

De mon côté, j’ai installé la barre de son Infini avec mon téléviseur mural Sony Bravia vieux de dix ans. Il y a beaucoup de choses qui vous séduiront dans cette barre de son 2.1 canaux. Premièrement, il est livré avec une finition noire de qualité supérieure qui amplifiera l’esthétique de n’importe quel intérieur. Deuxièmement, l’Infini peut s’adapter confortablement sous le téléviseur ou peut être monté sur n’importe quel appareil sans tracas. Troisièmement, avec 100 W RMS, la barre de son améliore tous les aspects du divertissement, que ce soit votre salon ou votre salle de divertissement dédiée ; c’est une expérience théâtrale en regardant des films. L’appareil portable offre un son équilibré à 360 degrés et des basses profondes pour vos films, votre musique et d’autres sessions de divertissement. Quatrièmement, il offre une qualité audio bien améliorée dans un boîtier relativement compact, comme en témoignent les films que j’ai diffusés en continu depuis Prime Video et Netflix.

En sondant les entrailles, la barre de son est livrée avec deux subwoofers haut de gamme, des haut-parleurs de milieu de gamme et des tweeters associés à deux ports bass reflex pour fonctionner en tandem avec des amplificateurs impressionnants. Cette bonne combinaison associée à la technologie Bass up de la société alimente les sons avec une très bonne clarté et profondeur.

De plus, la barre de son est équipée de trois modes : Film, Musique et Dialogue, permettant une acoustique personnalisée pour une expérience enrichissante. Passez au son, selon l’humeur, que ce soit avec des basses pulsées ou un mode équilibré bien dosé.

La barre de son polyvalente est compatible avec tous les appareils. Il peut être connecté via des connexions optiques numériques, coaxiales numériques ou AUX et sans fil via Bluetooth. De plus, la barre de son prend en charge le contrôle double, permettant des boutons à distance et intégrés pour un contrôle pratique du volume, des modes sonores et la commutation entre les connexions filaires et sans fil.

Points clés à retenir : la barre de son Infini a une belle apparence et émet un son impressionnant, en particulier ses basses tonitruantes. Il a la capacité de projeter facilement de l’audio dans la pièce avec des détails impressionnants, créant ainsi une expérience visuelle immersive. La connectivité est également de premier ordre. Dans l’ensemble, l’Infini offre à la fois un excellent rapport qualité-prix et des performances impeccables.

Prix ​​public estimé : Rs 9 999

