Barreda Balompié conserve les trois points après avoir battu Ribamontán al Mar 0-1

29/05/2021 à 21:16 CEST

le Barreda a remporté le Ribamontan 0-1 lors du match disputé ce samedi au Barceñuela. le Ribamontán al Mar est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Solaire par un score de 1-0 et a pour le moment eu une séquence de trois défaites consécutives. Pour sa part, Barreda Football il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Coin dans son fief et le Revilla à l’extérieur, 3-0 et 0-2 respectivement. Avec ce bon résultat, l’équipe Barredense est troisième, tandis que la Ribamontan est dixième à la fin de la partie.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer un but, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Ortega à la 73e minute, concluant le match avec un score final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Ribamontan qui sont entrés dans le jeu étaient Jonatan Cuesta, AHA, Brice, Saul Martinez Oui Fernandez remplacer Villegas, Perojo, Bedia, Cagigal Oui Mario, tandis que les changements dans le Barreda Ils étaient Ferchu, Sergio Oui Martinez, qui est entré pour remplacer forgeron, Trapaga Oui Luismi.

L’arbitre a donné un carton jaune à Cagigal, Perojo, Quevedo, Mario, AHA, Jonatan Cuesta, Castanedo Oui Gonzalez par l’équipe locale déjà Samu par l’équipe Barredense.

Avec ce résultat, le Ribamontan reste avec 18 points et le Barreda obtient 35 points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, l’équipe de Galizano jouera à l’extérieur contre le Guarnizo, Pendant ce temps, il Barreda Football cherchera la victoire dans son stade contre lui Barquereño.

Fiche techniqueRibamontán al Mar:Quevedo, Cagigal (Saúl Martínez, min.81), Castanedo, Piedralba, Gonzalez, Ibañez, Bedia (Brice, min.70), Villegas (Jonatan Cuesta, min.56), Mario (Fernandez, min.81), Perojo ( Aja, min.70) et PelayoBarreda Balompié:Mario, Ruben Obeso, Manu, Trápaga (Sergio, min 69), Herrero (Ferchu, min 52), Luismi (Martinez, min 75), Ortega, Esteban, Samu, Chini et OscarStade:BarceñuelaButs:Ortega (0-1, min. 73)