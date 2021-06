Barreda Balompié reçoit Barquereño lors de la neuvième journée

04/06/21 à 17:01 CEST

le Barquereño voyage ce samedi à Solvay se mesurer avec Barreda dans son neuvième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 17h00.

le Football Barréda affronte le match de la neuvième journée avec optimisme pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 3-0, le premier contre Ribamontán al Mar à domicile et le second contre lui Coin Dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des huit matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 30 buts pour et 38 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Barquereño a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Solaire lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. À ce jour, sur les huit matches que l’équipe a disputés en deuxième phase de troisième division, elle en a remporté quatre avec un bilan de 28 buts marqués contre 42 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Football Barréda Il a réalisé un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs joués dans son stade, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Barquereño ils ont gagné une fois lors de leurs quatre matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Solvay et le solde est de deux victoires, une défaite et trois nuls en faveur du Football Barréda. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Barquereño. Le dernier match auquel ils ont joué Barreda et le Barquereño dans ce tournoi, c’était en octobre 2019 et s’est terminé par un résultat de 2-0 pour les locaux.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Football Barréda est en avance sur le Barquereño avec une différence de sept points. L’équipe de Alexandre Cayon Il arrive au match en troisième position et avec 35 points avant le match. Pour sa part, Barquereño il compte 28 points et se classe sixième de la compétition.