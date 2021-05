Barreda Balompié reçoit Bezana

07/05/2021 à 18:02 CEST

Samedi prochain au Solvay à 18h00, ils mesureront le Barreda et le Bezana au cours du cinquième jour de la deuxième phase de la troisième division.

le Barreda Football les visages voulant récupérer des points dans le match correspondant au cinquième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Barquereño par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des quatre matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec 23 buts marqués contre 37 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Bezana a réussi à vaincre le Solaire 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Saez, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Barreda Football. Avant ce match, le Bezana ils avaient gagné dans deux des quatre matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un solde de 19 buts en faveur et 44 contre.

En termes de performances à domicile, le Barreda Football a gagné une fois et a été vaincu une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Bezana, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent dans le Solvay. Dans le rôle de visiteur, le Bezana a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Barreda Football et les résultats sont cinq défaites et 11 nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les BezanaEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière confrontation entre les Barreda et le Bezana Ce tournoi a eu lieu en janvier 2020 et s’est conclu avec un score de 2-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Barreda Football est en avance sur le Bezana avec une différence de trois points. L’équipe de Alejandro Cayon Il arrive au match en quatrième position et avec 25 points avant le match. Pour sa part, le Bezana il a 22 points et se classe sixième du tournoi.