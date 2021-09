Barrera-Castillo dans “Problèmes à Houston”

Ce jeudi après-midi, le promoteur The Boxing Showcase a présenté aux médias l’exposition qui sera proposée par les anciens champions du monde mexicains, Marco Antonio Barrera et José Luis Castillo dans le but de soutenir la boxe amateur avec ce qui est collecté.

Le rendez-vous est pour le 29 octobre prochain à l’Arena Theater, à Houston, Texas, d’une capacité de 2500 personnes et qui accueillera également la troisième journée du tournoi “The Big Belt Championship”.

La rencontre avec les médias spécialisés, via l’application zoom, a suscité de l’attente puisque la combinaison Barrera-Castillo n’a jamais traversé l’esprit de personne, pas même dans l’esprit de Marco Barrera.

“Quand il s’agit d’aider ce type de cause, il faut toujours lever la main et quoi de mieux que d’être devant José Luis Castillo, un boxeur extraordinaire que je n’avais qu’à regarder à la télévision, je n’aurais jamais imaginé être dans un sonner devant lui mais ce sera un plaisir pour moi, puisque ce sera la première fois que je serai à Houston », a déclaré à son tour Barrera.

De son côté, José Luis Castillo était enthousiaste car « pour moi c’est une fierté qu’ils m’invitent et plus si c’est pour soutenir une noble cause comme la boxe amateur qui a toujours été oubliée et plus encore contre un champion comme Marco Antonio. Barrera. Eh bien, je suis ravi de la vie ».

De champion en champion

L’agréable surprise de l’après-midi a été la présence de l’ancien champion du monde mexicain Israel « Magnífico » Vázquez, qui désormais dans son rôle d’analyste de boxe a assisté au zoom en compagnie de son collègue Ernesto Amador.

“Eh bien, je suis très heureux de faire partie de cette équipe aussi, j’admire vraiment la carrière de Marco et José Luis, et que c’est quelque chose de très bon et bénéfique pour la boxe amateur et les boxeurs qui vont débuter, c’est un très chemin difficile et très difficile, mais vous seul savez qu’avec du dévouement et de la persévérance, vous pouvez devenir aussi grand que vous l’êtes. Je vous souhaite tout le succès du monde pour cette grande exposition », a mentionné Israël.

Une partie des recettes servira à soutenir la réalisation d’un tournoi National Amateur au Mexique, fin octobre ou début novembre, et un autre pour janvier 2022 aux États-Unis.

Avant la date de l’exposition, Marco Antonio Barrera et José Luis Castillo visiteront différents gymnases pour promouvoir la boxe dans la société et lutter contre la violence domestique féminine et le harcèlement des enfants.

Les billets seront mis en vente la semaine suivante.