Barrera-Castillo reporté dans la « Big Belt » de Houston

Une blessure aux côtes lors d’une séance de sparring empêche temporairement l’ancien champion du monde José Luis Castillo d’afficher ses talents face au Hall of Famer Marco Antonio Barrera lors d’une exposition prévue le 29 octobre à l’Arena Theater de Houston au Texas.

Faute de temps pour un rétablissement complet en raison de la sécurité médicale, le promoteur Boxing Showcase a reporté l’exposition à une date à définir.

En raison du fait que la durée de l’exposition est très courte et que les procédures médico-administratives demandées par le Texas Department License & Regulations prennent du temps, le promoteur The Boxing Showcase a été contraint de reporter l’exposition à une date à déterminer. désigné et dont l’objectif principal est de soutenir la boxe amateur.

Les combats qui étaient convenus pour la troisième journée du Tournoi National « The Big Belt Championship » seront reprogrammés pour le mois de novembre et pourront ainsi boucler les demi-finales du tournoi.