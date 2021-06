Barrera et Soto Karass offrent aux fans de boxe un combat d’exhibition spectaculaire le week-end dernier à Los Angeles

Photo : Ray Navarrete / MarvNation

PICO RIVERA, CALIFORNIE – Marco Antonio Barrera et Jesús Soto Karass sont de nouveau montés sur le ring, mais cette fois pour un combat d’exhibition de six rounds, deux minutes, sans casque, pour les fans. Cela faisait dix ans que Barrera avait pris sa retraite et presque trois ans pour Soto-Karass, mais cela ne les a pas empêchés de faire de leur mieux le week-end dernier au Pico Rivera Sports Arena de Los Angeles, en Californie, lors d’un événement MarvNation Promotions. La foule a apprécié chaque minute et à la fin du combat, l’ancien champion Erik Morales est monté sur le ring pour affronter Marco Antonio Barrera, qui a provisoirement un combat prévu pour cet été.

“C’était incroyable d’entendre à nouveau la foule depuis le ring, c’est certainement l’une des choses qui me manque le plus après la retraite”, a déclaré Barrera par la suite. « J’aime les foules. Tous mes amis, ma famille, les fans qui sont venus, merci beaucoup.”

«J’ai pris ce combat pour préparer mon corps à un futur combat avec Erik Morales. Je me sentais bien dans l’ensemble et je sais que nous allons aussi donner un bon combat aux fans ! Je remercie Jesús Soto-Karass et Marvin Rodríguez pour cette opportunité et j’ai hâte de recommencer ». dit Barrera.

“Quand Marvin Rodríguez m’a interrogé sur un combat avec Barrera, bien sûr, j’ai dit oui ! Il ne manquerait pas l’occasion de combattre une légende. Merci Marco Antonio d’avoir partagé la bague avec moi ce soir, l’énergie était incroyable ». dit Jésus Soto-Karass.

Barrera vs Soto-Karass était un combat sans casque et cela a vraiment excité les fans de boxe sur place qui pensaient que le combat se déroulerait avec un casque. Chaque round était plein de coups, comme on peut s’y attendre de la part de ces deux guerriers mexicains. Au final, les fans ont ovationné les deux légendes.

Dans le co-événement principal, Ángel “El Moreno” Rodríguez de Pico Rivera (9-0, 6 KOs), qui est entré sur le ring à cheval, a tellement excité le public, a livré une autre démonstration de puissance, battant Bergman Aguilar (15 – 7-1, 5 KO) par KO au troisième tour.

“Je devais me battre pour un titre régional WBC, mais malheureusement à cause de Covid, mon adversaire n’a pas pu voyager”, a déclaré Rodriguez. «Je ne pouvais pas laisser tomber mes fans, mes amis et ma famille, alors j’ai accepté ce combat, quelles que soient les circonstances. Je suis là pour donner un spectacle aux fans, pour grandir dans le sport et me battre un jour pour un titre mondial. »

Lors du premier match diffusé sur FITE.tv, Chris Reyes (10-0, 9 KOs) dirigé par José Benavidez Sr. poursuit son ascension dans les rangs des poids mi-moyens. Invaincu, Reyes a arrêté Braulio Avila par KO au deuxième tour, dominant sur le ring.

Pablo Melgar, originaire de Los Angeles (4-0, 3 KOs) et le Cubain Adrián Leyva (2-2, 0 KOs) ont offert aux fans un combat de style cabine téléphonique tant attendu. Leyva a été surpris en battant Melgar par décision unanime.

Dans un combat compétitif et passionnant, Oliver Galicia (3-0-1, 3 KO) et Michael Land (1-2-1, 1 KO) se sont soldés par un tirage majoritaire qui a laissé les fans en redemander.

Le meilleur espoir de Long Beach invaincu Tyrrell Washington (3-0, 3 KO) bat Ginno Montoya par KO au premier tour.

Oleg Zubenko d’Ukraine (3-1-1, 0 KO) et Diego Padilla (1-2-1) dans un combat aller-retour s’est soldé par une décision majoritaire.

Beto Duran et Cynthia Conte ont animé l’émission MARVNATION PROMOTIONS LIVE sur FITE.tv, qui a été diffusée à l’échelle internationale. Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a fait une apparition pour soutenir la boxe à Los Angeles. Les artistes d’enregistrement Frankie J et Janet Uribe ont chanté les hymnes nationaux. C’était définitivement un événement de boxe inoubliable dans la région de Los Angeles.