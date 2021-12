Barreto et López Clavero perdus à Londres

Clavero-Échec

Double présence espagnole qui était ce soir au York Hall de Londres, lors d’un gala promu par MTK.

Au poids coq déjà dix rounds, l’ancien champion du monde poids mouche Charlie Edwards (17-1, 7 KO) a battu avec force le champion canarien des poids coq d’Espagne Jacob «Caco» Barreto (13-4, 5 KO). Une main gauche au deuxième tour s’est terminée de manière brutale avec les Espagnols, qui n’ont pas pu se relever devant le compte de l’arbitre.

De son côté, à la limite des super-welters, le Britannique promet Carl Échec (4-0, 2 KO) notre compatriote s’est mesuré José Manuel López Clavero (16-17-1, 5 KO) à six rounds.

Dans le premier, le joueur né à Grenade a visité la toile après un échange au crochet dans lequel Fail a pris la meilleure part, mais a bien pris le compte pour récupérer et pouvoir suivre les actions. Clavero s’est parfaitement comporté pendant le combat, a consommé les six cartouches et a fait travailler les Britanniques, remplissant la mission requise. Il a perdu avec des scores de 60-53, mais il a fait du bon travail.