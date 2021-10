Barrett marque 35 points, les Knicks en tête des Pélicans, 123-117

RJ Barrett a marqué six points à 3 points et a marqué un sommet en carrière de 35 points pour mener New York au score pour un deuxième match consécutif, et les Knicks ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 123-117 samedi soir pour leur cinquième victoire en six matchs à commencer la saison.

Evan Fournier a frappé cinq en profondeur et en a marqué 19, et Kemba Walker a fait quatre 3 et a également marqué 19 pour les Knicks, qui n’ont jamais traîné et ont mené à partir du moment où Walker a frappé de la profondeur 16 secondes après la pointe d’ouverture.

Les Knicks ont obtenu 19 points sur 33 (57,6%) sur une plage de 3 points en équipe, la différence dans un match qui a vu les équipes se rapprocher, même dans la plupart des autres catégories statistiques. La Nouvelle-Orléans, qui a ouvert la saison avec six défaites en sept matchs, a fait 11 sur 33 (33,3 %) en profondeur.

Les Pélicans avaient déjà du mal au début de la saison à créer une attaque cohérente sans l’attaquant vedette Zion Williamson, qui revient d’une opération au pied pendant la saison morte. Contre New York, Brandon Ingram, un autre des meilleurs buteurs de la Nouvelle-Orléans, a été exclu avant le coup d’envoi en raison d’une contusion à la hanche droite.

La Nouvelle-Orléans a tout de même trouvé le moyen de rester compétitive jusqu’aux dernières minutes.

Jonas Valanciunas a mené la Nouvelle-Orléans avec 27 points et 14 rebonds, tandis que Graham de Devonte a terminé avec 17 points.

Les Pélicans ont utilisé une course de 13-3 pour tirer à 111-109 sur le drapage de coupe de la recrue Herb Jones avec 1:51 à jouer.

Mais c’est à ce moment-là que Barrett, maintenant en plein essor dans sa troisième saison professionnelle, a clôturé le match tandis que Williamson, son ancien coéquipier de Duke, ne pouvait regarder que depuis le banc de la Nouvelle-Orléans.

Barrett a frappé un 3, et les Pélicans ont brièvement répondu lorsque Graham a frappé un flotteur du verre alors qu’il était encrassé et est tombé sur le terrain.

Barrett a ensuite nourri Taj Gibson pour un dunk de coupe et a suivi cette assistance d’embrayage avec un pull-up 3 pour en faire 119-112 avec 44 secondes à jouer.

Les Knicks ont construit leur première avance à deux chiffres moins de trois minutes après le début du match lorsque les 3 consécutifs de Barrett et Julius Randle ont porté le score à 14-3.

L’avance a grimpé à 16 au deuxième quart lorsque le pull-up d’Alec Burks a porté la marque à 44-28. New York menait toujours par 16 avec un peu moins de 5 minutes à jouer à la mi-temps lorsque les Pélicans ont pris de l’élan.

Valanciunas, qui a marqué 18 en première mi-temps, a frappé un sauteur de 20 pieds, et Graham a suivi avec un 3, initiant une course de 20-8 Pelicans pour clôturer le quart.

Graham a frappé un flotteur à une main de 12 pieds, Nickeil Alexander-Walker a ajouté un 3 et Josh Hart a frappé un drapage pour tirer les Pélicans à 63-59 à la mi-temps.

CONSEILS

Knicks : Amélioré à 3-0 sur la route. … Gibson a marqué 13 points, tandis que Burks et Randle en ont chacun marqué 10. … A tiré 51,9% au total (42 sur 81) et a réussi 20 des 25 lancers francs.

Pélicans : Chute à 0-4 à domicile. … Hart a marqué 16 points, tandis qu’Alexander-Walker en a ajouté 13. Jones et Kira Lewis Jr., anciens coéquipiers de l’Alabama repêchés par la Nouvelle-Orléans au cours des saisons successives, ont chacun marqué 12 points.

SUIVANT

Knicks : Accueillez Toronto lundi soir.

Pélicans: visitez Phoenix mardi soir pour ouvrir un road trip de quatre matchs.