Barrick Gold a livré de la valeur, mais GOLD Stocks hésite par peur

Barrick Gold (NYSE:OR) a produit des résultats significatifs l’an dernier, réalisant toutes les prévisions de la société minière d’or et de cuivre. Mais le stock n’a pas rendu la pareille. L’action OR a en fait chuté de 6,4% au cours de la dernière année, au moment de la publication. Et depuis le début de l’année, il est en baisse de 7,4%.

Source: Piotr Swat / Shutterstock.com

C’est presque comme si le marché disait, oui, vous aviez un grand nombre, mais nous ne pensons pas que vous puissiez continuer. Le stock semble coincé dans une ornière.

Il ne peut pas augmenter parce que le marché a peur que les bénéfices de l’exploitation minière soient à un sommet. Mais si Barrick Gold ne fonctionne pas selon ses propres prévisions, l’action baissera absolument. C’est une situation terrible. Néanmoins, Barrick Gold estime que ses bénéfices continueront de bien se porter cette année.

Gains et prévisions

L’année dernière, la société a atteint ses objectifs de production pour 2020. La société a déclaré que la hausse des prix de l’or et du cuivre a propulsé son flux de trésorerie disponible (FCF) à des niveaux sans précédent. Son flux de trésorerie disponible annuel est passé à 3,4 milliards de dollars. Étant donné que l’action a une valeur marchande de 37,7 milliards de dollars, le rendement du FCF est de 9%. Ceci est très attractif.

En bout de ligne, il a réalisé un bénéfice par action de 1,15 $ sur une base ajustée, en hausse de 125%. À 20,99 $ à la clôture du marché le 12 avril, cela place l’action sur un ratio cours / bénéfice (P / E) historique de 18,25 fois.

De plus, l’entreprise n’a plus de dette, nette de trésorerie. C’est tout un exploit, étant donné qu’en 2013, la dette totale atteignait 13,4 milliards de dollars.

La société a versé 31 cents par action en dividendes. De plus, les analystes s’attendent désormais à au moins 36 cents par action en 2020, sur la base du dividende de 9 cents par action versé au premier trimestre. Cela donne à GOLD un rendement de dividende à terme de 1,72%.

En outre, la société a déclaré qu’elle prévoyait de faire un remboursement spécial du paiement en capital aux actionnaires de 42 cents par action. Barrick Gold a déclaré que le paiement se ferait en trois tranches égales de 14 cents aux actionnaires inscrits à des dates à déterminer en mai, août et novembre. Le dividende spécial sera proposé et voté lors de l’assemblée annuelle du 9 mai. Les versements s’ajouteront au dividende trimestriel de 9 cents.

Donc, d’une certaine manière, l’action a un dividende de 78 cents par action. Cela donne à l’action GOLD un rendement de dividende de 3,72%. Mais, bien sûr, cela suppose que le dividende spécial sera versé annuellement.

Où cela laisse le stock d’or

Une partie de la raison pour laquelle l’action n’a pas bien fonctionné est que les investisseurs craignent que le prix élevé de l’or et du cuivre ne dure pas nécessairement. Mais, bien sûr, c’est une crainte illusoire, car il n’y a jamais aucune sorte de garantie sur les prix élevés des matières premières.

Mais, plus important encore, le prix de l’or et du cuivre ne chuterait de façon spectaculaire que s’il y avait une récession anticipée ou une forte baisse de la demande. Franchement, cela ne semble pas être dans les cartes.

De plus, la lettre aux actionnaires de la société indique que «le remboursement de la distribution du capital démontre l’engagement de Barrick à restituer les fonds excédentaires aux actionnaires».

La société suit cette politique depuis 2018, et depuis lors, elle a à la fois triplé son dividende régulier et versé des remboursements en capital. Cela devrait rassurer les actionnaires potentiels sur le fait que le rendement élevé du dividende de la société se poursuivra.

Les analystes sont plutôt positifs sur l’action GOLD. TipRanks.com rapporte que 9 analystes ont un objectif moyen de 29,71 $, soit 40,8% par rapport au prix actuel. De plus, Marketbeat.com indique que 15 analystes ont un objectif consensuel de 31,25 $, soit 49% de plus que le prix actuel. Cela devrait rassurer les investisseurs potentiels sur le fait qu’ils s’attendent à ce que l’action GOLD continue d’augmenter.

Compte tenu de ses bons bénéfices, de son faible cours / bénéfice et de son rendement en dividendes élevé, les investisseurs de valeur seront probablement intéressés par Barrick Gold. L’or est susceptible de bien se porter en tant qu’investissement à long terme, malgré sa faiblesse au cours de l’année écoulée.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.