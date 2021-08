Barrientos ‘Restless’, une réalité explosive de la boxe mexicaine

Queretan Juan Carlos ‘Inquieto’ Barrientos, poursuit son apprentissage après avoir quitté l’amateurisme et sera mis à l’épreuve par Urian Teseo Caballero de la capitale; dans un duel de très bons boxeurs qui aura lieu ce dimanche 8 août à Tlalnepantla, Etat de Mexico.

Avec seulement 17 ans et deux matchs professionnels à la suite, le « Inquieto » a montré ce qui a été développé au cours de plus de 100 matchs dans divers tournois d’État, régionaux et nationaux, où il a obtenu d’excellents résultats en tant que représentant de Querétaro, toujours à la recherche pour remporter la victoire la plus éclatante possible.

Le boxeur de Querétaro représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; ajoute une victoire et un revers dans son aventure à travers la boxe payante, et promet d’être un combattant qui laissera sa marque, combinant un style de box-office avec une puissance d’articulation peu commune dans la division 48 988 kilogrammes où les exposants sont généralement très techniques et rapides mais ils ne vous vantez pas d’un coup de poing paralysant.

Barrientos se présente sous sa meilleure forme physique pour partager les projecteurs au gymnase Uribe avec ses coéquipiers, l’ancienne équipe nationale Oscar Salgado, et l’invaincu Edgar ‘Cruzito’ González de l’État de Mexico, et Carlos ‘Guerrero’ Arriaga de Tampico, Tamaulipas.