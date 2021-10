Barriers s’associe à Tupac Shakur Estate pour une ligne de vêtements

La marque de streetwear Barriers s’est associée à la Tupac Shakur succession de libérer un collection de vêtements exclusifs au ComplexCon de cette année, qui reviendra au Long Beach Convention Center les 6 et 7 novembre.

La marque de vêtements a publié une déclaration sur la collaboration monumentale. « Travailler avec le domaine Tupac est vraiment un rêve devenu réalité. C’est ma collaboration préférée cette année et la débuter dans un endroit comme Complexcon est une bénédiction. Tupac nous a tous inspirés, jeunes ou vieux.

Tupac Shakur demeure l’une des figures les plus emblématiques du hip-hop et son énigme la plus puissante, mais son influence va bien au-delà de la musique. Tupac n’a jamais reculé devant sa mission de justice sociale, informé par une lignée qui a riposté contre l’oppression. Même d’après son nom, inspiré de Tupac Amaru – le dernier monarque indigène de l’Inca – Tupac s’est avéré être un révolutionnaire. »

Ils ont ajouté : « Sa sensibilité, son intelligence et sa créativité ont été mesurées par rapport au système hostile qui l’avait contrarié depuis sa naissance ; cela m’inspire non seulement en tant que créatif mais en tant qu’homme. La pièce ‘All Eyez On Us’ a été inspirée par 2Pac’s Tous les yeux sur moi. Cette pièce symbolise l’importance de s’accrocher à notre histoire, malgré les forces qui tentent de nous abattre. Nous avons toujours des yeux sur nous en tant que Noirs, mais nous ne pouvons jamais laisser la négativité diminuer notre puissante essence. »

Barriers, fondé par le designer/propriétaire Steven Barter, avec le co-fondateur Jeff Jean-Jacques, s’est fait un nom en mettant en avant des artistes, activistes et personnalités noirs pionniers, de Marcus Garvey à Maya Angelou et Huey P. Newton.

ComplexCon s’empare de Long Beach, en Californie, pour deux jours de shopping, de remises, de discussions, de performances et d’autres moyens de se reconnecter en toute sécurité. Visiter le site officiel pour des informations sur les billets et plus encore, y compris un aperçu des DJ confirmés et des invités spéciaux en direct.

Ce fut une année chargée pour le domaine Shakur. Célébrer le 20e anniversaire de Jusqu’à la fin des temps, l’album multi-platine de 2Pac est sorti le 23 juillet sur un vinyle de haute qualité de 180 grammes de qualité audiophile pour la première fois en vingt ans.

