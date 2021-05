«Barrios viendra avec le pouvoir, et je vous assure que je ferai de même. Que le meilleur gagne”

ATLANTA (20 mai 2021) – Le quadruple champion du monde Gervonta «Tank» Davis s’est retrouvé face à face avec le WBA Super Lightweight Champion Mario «El Azteca» Barrios ce jeudi lors d’une conférence de presse qui a permis de battre son événement principal du SHOWTIME PPV le samedi 26 juin à la State Farm Arena primée d’Atlanta dans un événement présenté par Premier Boxing Champions.

Davis est déjà l’une des plus grandes stars de la boxe mondiale à 26 ans et passera à 140 livres pour la première fois de sa carrière alors qu’il cherche à ajouter le titre de champion des super légers à son CV déjà stellaire. Davis a déjà capturé les ceintures des divisions 130 et 135 livres et rejoindra un club historique sélectionné de boxeurs qui ont détenu trois titres de division différents en même temps. Ledit club comprend Henry Armstrong et Canelo Álvarez. Son rival sera Barrios, qui est impeccable 9-0 avec huit KO, a une avance de six pouces sur Davis et est le roi en titre de la division des 140 livres à 25 ans.

Davis revient à la State Farm Arena après s’être battu contre ce stade bondé en décembre 2019, lorsqu’il a arrêté l’ancien champion Yuriorkis Gamboa au douzième tour final pour remporter le titre des poids légers.

Les billets pour le combat à la State Farm Arena, promus par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, seront mis en vente ce vendredi 21 mai à 10 h HE, et peuvent être achetés en allant sur ticketmaster.com.

Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire jeudi à la State Farm Arena:

GERVONTA DAVIS

«Le camp d’entraînement a été formidable. Nous savons que Barrios est plus grand et qu’il sait frapper. Nous travaillons dur chaque jour dans le gymnase pour être prêts pour le grand défi du 26 juin.

«La vie nous présente des défis, et cela nous fortifie. C’est un autre défi que je prévois de surmonter sur mon chemin vers le succès.

«Nous savons que ce sera un combat dangereux. Barrios viendra avec le pouvoir, et je vous assure que je ferai de même. Que le meilleur gagne.

«J’ai accepté ce combat parce que je veux être génial. Tous les autres grands boxeurs légers avaient déjà programmé leurs combats et j’avais envie de sortir et de battre le meilleur adversaire du plus haut calibre.

«Peu importe qu’il soit plus grand que moi, mon objectif est de le désarmer et, si je peux, de l’assommer. Si nous arrivons à 12 tours, c’est bien aussi. Il sera grand et fort, mais il n’a jamais affronté quelqu’un comme moi. Les styles dictent les combats.

«Tous mes combats sont pleins d’action, et ce ne sera pas une exception. N’allez pas chercher le pop-corn pendant le combat, car il pourrait se terminer à tout moment. Je fournis ce dont la boxe a besoin: de l’émotion. Quand je me bats, tu ne t’ennuies jamais. Du premier tour à la fin, je passe devant, et le 26 juin ne fera pas exception ».

MARIO BARRIOS

«C’est une énorme opportunité pour moi. «Tank» m’a mis au défi et je sais qu’il essaie de faire l’histoire, mais c’est un combat dangereux pour lui. Ce sera un combat bourré d’action. Nous n’avons jamais affronté un rival commun de ce calibre auparavant. On verra s’il a eu raison de le faire le 26 juin.

«Je me bats pour ma ville et mon peuple. Je sortirai pour rendre tout le monde fier.

«Ils peuvent étudier mon combat contre Batyr Akhmedov en détail, mais (Gervonta) a un style totalement différent et ce combat sera différent. Je ne sais pas ce qu’ils voient en moi pour vouloir me faire face, mais je m’en fiche. Toutes les inconnues seront résolues le 26 juin.

«’Tank’ augmentera de deux divisions de poids. Il imite de grands combattants du passé, et même il a admis que ce combat ne sera pas facile pour lui. Nous sommes prêts pour la meilleure version de tous les temps d’un «tank» qui atteindra une guerre.

«J’ai été surpris quand son nom m’a été mentionné, mais ‘Tank’ est l’un des plus grands de la boxe aujourd’hui, peu importe à quel point vous l’aimez ou ne l’aimez pas. Ce combat peut m’amener au plus haut niveau de la boxe.

«’Tank’ est aussi bon combattant qu’explosif, mais la question à un million de dollars est de savoir s’il peut porter sa puissance à 140 livres. Quoi qu’il en soit, cela ne m’inquiète pas. C’est lui qui doit montrer qu’il est capable de résister à ma puissance à ce poids.

«Je suis ravi de me battre à Atlanta. C’est la première fois que je viens ici, mais je sais que les fans sont très passionnés et je m’attends à voir une excellente participation à la State Farm Arena.

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

«’Tank’ est un boxeur qui vient une fois par génération, avec des compétences que les autres ne possèdent tout simplement pas. Il est spécial, mais c’est un combat dangereux pour lui. Un grand défi, et cela m’excite beaucoup pour cette soirée.

«Atlanta est un marché brûlant. De toute évidence, ‘Tank’ vs. Yuriorkis Gamboa a été le premier combat qu’ils ont eu ici dans ce stade et c’était contre un stade bondé avec des billets à guichets fermés. Les fans ont vraiment apprécié. La ville a besoin de grands événements comme celui-ci. Nous avons promis de revenir, et nous y voilà.

«’Tank’ veut entrer dans l’histoire. Les plus grands de tous les temps ont fait des choses sans précédent en leur temps. Chercher à être un champion en trois divisions à 26 ans est un autre exemple de sa quête pour être grand comme les autres légendes du passé.

«’Tank’ est le combattant le plus excitant de toute la boxe et il donne aux fans exactement ce qu’ils veulent voir. Il met les mégots dans leurs sièges et les gens gravitent vers son style de combat. Cette nouvelle génération de fans l’aime. “