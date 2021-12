Barry Diller’s Match Group paie 441 millions de dollars pour régler l’affaire Tinder

Match Group de Barry Diller prévoit de débourser 441 millions de dollars pour avoir escroqué des milliards de dollars aux fondateurs de Tinder, a annoncé mercredi la société.

Le paiement intervient alors que les jurés d’un procès dramatique à Manhattan devaient rendre un verdict dans une action intentée par Sean Rad et d’autres co-fondateurs de Tinder qui cherchaient jusqu’à 2 milliards de dollars. Le procès, qui a duré des semaines, a vu des témoignages passionnés de Rad, Diller, de l’ancien PDG de Match et de Tinder, Greg Blatt, et de nombreux autres témoins et experts, affirmant que la société de Diller aurait truqué un processus d’évaluation clé.

Rad affirme que Tinder a été injustement évalué à 3 milliards de dollars parce que les alliés de Diller ont partagé des chiffres « pessimistes » avec des banques d’investissement externes – et que l’application de connexion aurait dû valoir au moins 13,2 milliards de dollars.

Le paiement annoncé mercredi réglera à la fois le procès de Rad devant la Cour suprême de l’État de New York et plusieurs autres demandes d’arbitrage concernant l’évaluation contestée, qui a eu lieu en 2017, selon un bref dossier de Match Group auprès de la Securities and Exchange Commission. L’argent pour le règlement proviendra des liquidités de la société, a déclaré Match.

Thomas Claps, un analyste du contentieux de Susquehanna qui a suivi de près l’affaire, a déclaré qu’un règlement avait du sens pour les deux parties, car les jurys peuvent être très imprévisibles.

Les fondateurs de Tinder ont affirmé que l’entreprise était injustement évaluée à 3 milliards de dollars en 2017, alors qu’elle aurait dû en valoir des milliards de plus.

« Il est devenu clair que Match avait de nombreux problèmes auxquels ils devaient faire face en termes de preuves répétées de corruption potentielle et d’influence indue potentielle sur l’ensemble de l’évaluation », a déclaré Claps au Post. « Je pense qu’ils ont décidé de réduire leurs pertes car ils auraient pu être confrontés à une récompense beaucoup plus élevée allant jusqu’à 2 milliards de dollars. »

Quant à Rad et aux autres co-fondateurs de Tinder, Claps prédit une fête.

« En obtenant un règlement à leurs propres conditions pour près d’un demi-milliard de dollars, je pense qu’ils sont probablement très heureux », a déclaré Claps.

Les actions de Match Group ont augmenté de 3,2% dans les échanges avant bourse, mais ont chuté d’environ 15% au cours du mois dernier.

L’un des fondateurs de Tinder, Sean Rad, vu devant la Cour suprême de Manhattan le 8 novembre 2021 à New York.Alec Tabak

« Les investisseurs du match ont été très préoccupés par cette affaire et en regardant le cours de l’action au cours du procès – il était clair que les investisseurs n’étaient pas à l’aise avec la façon dont cela pourrait se dérouler », a déclaré Claps. « Maintenant que le procès est terminé et que ce problème est dans le rétroviseur, il n’est pas surprenant que le stock soit en légère hausse aujourd’hui. »

La porte-parole du match Justine Sacco et la porte-parole de Rad Brandy Bergman n’ont pas immédiatement commenté.

« Les parties sont heureuses d’annoncer qu’elles ont réglé le procès d’évaluation actuellement en cours devant la Cour suprême de New York et l’arbitrage d’évaluation connexe », a déclaré Match dans le dossier de la SEC.