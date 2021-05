Barry Jenkins laisse tomber “ The Gaze ” avant “ The Underground Railroad ” ⋆ .

Avant la sortie de son dernier projet The Underground Railroad, Barry Jenkins a publié The Gaze, une vidéo de 50 minutes présentant des portraits émouvants de la distribution de la vaste série Amazon Prime.

Lire la suite: Barry Jenkins lance une nouvelle bande-annonce pour la série “ The Underground Railroad ”

Le réalisateur oscarisé a également partagé un essai touchant sur l’expérience qu’il a vécue en créant la série de 10 épisodes qui met en vedette Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Joel Edgerton, Aaron Pierre, et William Jackson Harper.

Vérifiez-le:

Au cours de mes années d’interviews, de tables rondes et de questions / réponses pour les différents films que nous avons réalisés, il y a une question qui revient. Peu importe la longueur de la pièce ou le ton de la pièce, finalement, inévitablement, on m’interroge sur le regard blanc. Ce n’est qu’à une interview très particulière concernant The Underground Railroad que la tache aveugle inhérente à ce questionnement m’est apparue clairement: jamais, au cours de toutes mes années de travail ou de questionnement, je n’avais été attaqué par le regard noir; ou le regard distillé.

Je ne me souviens pas quand nous avons commencé à faire la pièce que vous voyez ici. Ce qui n’est pas et ne doit pas être considéré comme un épisode de The Underground Railroad. Il existe en dehors de cela, en dehors de lui. Au début de la production, il y a eu un moment où j’ai regardé à travers le plateau et ce que j’ai vu m’a arrangé: nos acteurs de fond, en travaillant avec des gens comme Mme Wendy et M. et Mme King – stylés, habillés et maquillés par Caroline, par Lawrence et Donni – J’ai regardé à travers le plateau et j’ai réalisé que je regardais mes ancêtres, un groupe de personnes dont les images ont été en grande partie perdues dans les archives historiques. Sans réfléchir, nous avons interrompu la production sur The Underground Railroad et avons plutôt utilisé nos outils pour capturer des portraits de… eux.

Ce qui coule ici n’est pas narratif. Il n’y a aucune histoire racontée. Tout au long de la production, nous avons arrêté notre tournage plusieurs fois pour des moments comme ceux-ci. Moments où… debout dans les espaces où se trouvaient nos ancêtres, nous avons eu le sentiment de les voir, de les voir vraiment et ainsi, nous avons cherché à capturer et partager cette vision avec vous. L’artiste Kerry James Marshall possède une série de tableaux d’ancêtres pour lesquels il n’y a pas de trace visuelle mais pour lesquels il a fourni une représentation visuelle de leur personne. Pour moi, le plus d’inspiration, “Scipio Moorehead, Portrait de lui-même, 1776.”

Barry Jenkins assiste au gala de collecte de fonds 2019 de LA Dance Project le 19 octobre 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo par Vivien Killilea / . pour LA Dance Project)

De la peinture, de l’exposition Met Breuer KERRY JAMES MARSHALL: MASTRY – «Dans cette peinture, Marshall a créé un autoportrait imaginaire d’un véritable artiste afro-américain, Scipio Moorhead, qui était actif dans les années 1770. Il existe peu ou pas d’images de Moorhead dans les archives historiques. Tout ce que nous savons de son héritage est basé sur le premier livre de poésie de Phillis Wheatley, publié en 1773 alors qu’elle était esclave. [sic] En Boston. L’illustration de la page de titre du livre est une gravure de l’écrivain, qui aurait été calquée sur une peinture de Moorhead. La gravure reste la seule preuve visuelle, même ténue, de l’existence de Moorhead.

De la manière dont M. Marshall a cherché à honorer M. Moorhead à travers cette représentation physique imaginaire de l’artiste, nous avons cherché à incarner les âmes de nos ancêtres figées dans le descripteur délicat mais inadéquat «asservi», une phrase qui ne parle que à ce qui leur a été fait, pas à qui ils étaient ni à ce qu’ils ont fait. Mes ancêtres – sages-femmes et forgerons, agrariens et guérisseurs; les bâtisseurs et les spiritualistes, les aspirants et les exécutants – considérés ici comme incarnés par cette merveilleuse distribution d’acteurs principaux et de fond, ont beaucoup fait.

Entretien ménager: De bout en bout, ce que vous entendez ici est la partition originale de Nick. Et pourtant même à cinquante minutes, c’est à peine vingt pour cent du score de l’émission. La même chose avec les images; peut-être que cinq de ces plans sont dans la série réelle? Il n’y a pas de spoilers ici. D’autres images dans ce format y apparaissent mais pas ici. Au total, nous avons archivé quatre heures de ces portraits. Ils s’écoulent dans l’ordre des histoires, de la Géorgie à l’Indiana. REMARQUE: l’une de ces choses, vous le remarquerez, n’est pas comme les autres. Dans le cadre du spectacle, sa présence aura du sens.

Le réalisateur Barry Jenkins arrive à l’événement FYC ‘Dear White People’ de Netflix à Netflix FYSee Space. (Photo par Emma McIntyre / .)

QUELQUES SHOUTOUTS – Aucun de ces plans n’est prévu. Parfois, quand l’esprit nous a ému, nous avons arrêté de faire le truc prévu et nous nous sommes concentrés sur ce truc. Alors criez à mon frère James à coup sûr; nous avions un spectacle à filmer et pourtant il ne s’est jamais posé de questions, il a fait de son mieux. Toujours. Caroline Eseline. Notre costumière. La majorité des âmes que vous voyez ici sont habitées par des acteurs de fond. Ce qui signifiait qu’à tout moment, la caméra pouvait passer d’un gros plan du numéro un sur la feuille d’appel à… un portrait du numéro 500. Ce n’était pas grave. Chaque âme avait besoin d’une incarnation complète. Et chaque fois que je voyais quelqu’un et que j’étais ému vers le portrait, il n’y avait aucun doute sur sa disponibilité. Il en va de même pour Lawrence Davis et son merveilleux groupe de coiffeurs. Et Doniella Davy et son équipe de maquillage. Liz Tan, Spoon, Jesse et l’équipe de réalisation. Alex Bickel. Daniel Morfesis, qui a coupé ceci et tous les teasers qui l’ont précédé. NOS ACTEURS DE FOND. Mes plus humbles remerciements.

C’est un acte de voir. De les voir. Et peut-être, d’une manière douce, d’ouvrir un portail où ILS peuvent nous voir, les bienfaiteurs de leurs efforts, des vies qu’ils ONT VÉCU.

Beaucoup d’amour à vous. Et tant d’amour pour EUX.

-B

En savoir plus: Barry Jenkins signe un accord de premier regard avec HBO, HBO Max

Barry Jenkins sert de showrunner et dirige les dix épisodes de The Underground Railroad en streaming maintenant sur Amazon Prime Video.

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager