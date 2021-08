Barry Manilow s’est arrêté au milieu de la chanson alors que la foule disait “évacuez maintenant” en cas d’urgence de l’ouragan Henri | Monde | Nouvelles

in

Le micro de Barry Manilow a été coupé au milieu de la chanson lors d’une performance en plein air à Central Park à New York. Manilow a été interrompu au milieu du concert et le reste du festival Homecoming a été brusquement interrompu en raison de l’arrivée imminente de l’ouragan Henri. Des images dramatiques de l’incident montrent qu’un avertissement de temps violent a coupé Manilow, alors que les spectateurs sont invités à évacuer la zone.

Un étrange message d’avertissement a été diffusé aux participants paniqués, les exhortant à “se diriger vers vos véhicules et les zones protégées à l’extérieur du centre de l’événement”.

L’avertissement météo a interrompu Manilow, qui chantait sa chanson à succès “Can’t Smile Without You”.

Un participant a tweeté: “Barry Manilow a coupé le son puis sorti de la scène au concert de retour à la maison de New York (pour les personnes vaccinées) car il est annulé au milieu de la chanson en raison d’un avertissement de temps violent.”

La police de la ville de New York a déclaré: “En raison de l’approche des intempéries, tous les participants à l’événement doivent se diriger calmement vers les sorties les plus proches.”

Le maire de New York, Bill de Blasio, a initialement exprimé l’espoir que le spectacle se poursuivrait, disant aux gens: «Nous avons besoin de tout le monde pendant une brève période pour déménager dans un endroit sûr à cause du tonnerre et de la foudre, puis nous ramènerons le concert. “

Cependant, le reste du concert a ensuite été annulé alors que la ville se prépare à l’ouragan.

Le concert massif avait réuni quelque 60 000 personnes pour célébrer le retour de la ville à accueillir de grands événements en direct après la pandémie.

Un line-up d’artistes comprenant Bruce Springsteen, Patti Smith et Paul Simon était à l’affiche.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré l’état d’urgence pour Long Island et la ville de New York, implorant les résidents : « Veuillez prendre cette tempête au sérieux. »

L’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, Deanne Criswell, a déclaré: “Nous devons prendre cette tempête très au sérieux.

“Même s’il ne touche pas terre comme un ouragan, les vents de force tropicale et l’onde de tempête peuvent causer des dommages importants.

“Nous allons voir des pannes de courant, nous allons voir des arbres abattus, et même après le passage de la tempête, la menace de chute d’arbres et de branches est toujours là.”