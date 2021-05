Barry Morphew a voté pour Trump au nom de Suzanne Morphew: Procureurs ⋆ .

Meurtrier accusé Barry Morphew, 53 ans, est encore plus en danger juridique en raison de la disparition et de la mort présumée de son épouse et de la victime présumée Suzanne Morphew49. L’homme du Colorado aurait voté au nom de la femme disparue pour l’élection présidentielle de 2020. Incidemment, c’était pour le titulaire Donald Trump.

Le greffier du comté de Chaffee a fait un rapport de fraude électorale en octobre 2020, selon un affidavit d’arrestation obtenu par la filiale de Denver Fox, KDVR-TV. Le bulletin de vote était au nom de Suzanne Morphew, même si elle avait été portée disparue à Salida, Colorado par un voisin le 10 mai 2020 – Fête des mères – après qu’elle ne soit pas rentrée chez elle après une balade à vélo. Une semaine plus tard, le mari de Suzanne, qui à ce moment-là n’était pas inculpé du décès présumé de sa femme, est apparu dans une vidéo plaidant pour son retour en toute sécurité à la maison.

«Si quelqu’un est là-bas qui peut entendre cela, qui vous a, s’il vous plaît, nous ferons tout ce qu’il faut pour vous ramener», a déclaré son mari peu de temps après sa disparition. “Nous t’aimons. Tu nous manques. Vos filles ont besoin de vous. Aucune question posée. Peu importe ce qu’ils veulent, je ferai tout ce qu’il faut pour vous ramener.

Le bulletin de vote de Suzanne ne comportait pas sa signature, mais il mentionnait son mari comme témoin. Barry Morphew aurait déclaré aux agents du FBI le 22 avril 2021 qu’il avait soumis le bulletin de vote en son nom “Juste parce que je voulais que Trump gagne.”

Il a dit qu’il savait que sa femme voterait de toute façon pour Trump, ont déclaré les autorités. Les «autres gars» trichaient, alors il donnerait à l’ancien président «un autre vote», aurait dit Morphew – faisant apparemment référence aux affirmations incessantes mais sans fondement du 45e président concernant une élection volée.

Les agents ont demandé à Morphew s’il savait que soumettre un bulletin de vote au nom de quelqu’un d’autre était illégal.

«Je ne savais pas que vous ne pouviez pas faire ça pour votre conjoint», dit-il.

Il est également illégal de tuer sa femme. Morphew a été arrêté quelques jours plus tard, le 5 mai 2021, pour meurtre au premier degré, falsification de preuves et tentative d’influencer un fonctionnaire. Suzanne est toujours portée disparue. 11e procureur de district judiciaire Linda Stanley a refusé de suggérer une cause de décès, affirmant qu’ils ne souhaitaient pas spéculer publiquement sans le corps.

Barry Morphew a fait une première comparution devant le tribunal le 6 mai. Le juge n’a pas fait enregistrer aux journalistes l’audio de l’audience.

Morphew est accusé de contrefaçon dans l’affaire de fraude électorale, selon les dossiers obtenus par Law & Crime. Il est représenté par le bureau du défenseur public du Colorado.

«Le défenseur public du Colorado a pour politique de ne pas commenter les affaires», l’avocat de Morphew Daniel Zettler a déclaré Law & Crime dans un e-mail.

Une audience pour les deux cas est prévue le 27 mai.

L’année dernière, l’oncle de l’accusé Bob Morphew, un résident de l’Indiana, a rejeté l’idée que son neveu ait joué un rôle dans la disparition de Suzanne.

“Ils forment un couple aimant et je n’ai jamais vu aucune sorte de mécontentement l’un envers l’autre ou produit par l’un d’eux”, a-t-il déclaré à KXRM, affilié de Colorado Springs Fox. «Ce que vous avez vu sur cette vidéo de Barry l’autre jour, c’est exactement Barry et c’est exactement ce qu’il ressent. Il l’aime et il veut qu’elle revienne, il ne la mettait pas. Je pense que quiconque les a connus à un moment quelconque de leur vie conjugale vous dirait qu’ils aimaient aussi un couple que vous en trouverez n’importe où.

Mais d’autres parents ont décrit Morphew comme ayant une «personnalité rusée» et ont suggéré qu’une «pression financière» aurait pu conduire au meurtre.

Matt Naham a contribué à ce rapport.

[Mugshot of Barry Morphew and image of Suzanne Morphew both via the Chaffee County Sheriff’s Office]

