Barry Morphew accusé du meurtre de Suzanne Morphew ⋆ .

Un mari qui a plaidé publiquement dans une vidéo pour sa femme de 49 ans Suzanne Morphew’s retour en toute sécurité quelques jours après sa disparition le jour de la fête des mères en 2020, elle est maintenant accusée de meurtre au premier degré à sa mort. Barry Morphew, 53 ans, fait face à des accusations de meurtre, de falsification de preuves et de tentative d’influencer un fonctionnaire un peu moins d’un an après la disparition de Suzanne. Il a été arrêté mercredi.

Les autorités ont tenu une conférence de presse mercredi à 15 heures, heure des Rocheuses (17 heures HNE), mais ne sont pas entrées dans les détails de l’affaire contre Morphew.

Shérif du comté de Chaffee John Spezze a reconnu qu’il ne connaissait pas personnellement Suzanne Morphew avant cette enquête, mais il a déclaré qu’il savait maintenant que «ceux qui la connaissaient avaient beaucoup de chance».

«J’ai appris que Suzanne aimait ses deux filles Mallory et Macy», a déclaré Spezze, ajoutant que Suzanne ferait n’importe quoi pour ses enfants.

Spezze a déclaré que Barry Morphew avait été «placé en garde à vue près de son domicile». Morphew était seul au moment de son arrestation et a été placé en garde à vue sans incident. Spezze a remercié des dizaines de responsables de l’application de la loi du comté de Chaffee, du Colorado Bureau of Investigation et du FBI pour leurs efforts dans l’enquête sur cette affaire. Spezze a déclaré que les autorités avaient exécuté plus de 135 mandats de perquisition et interrogé plus de 400 personnes dans plusieurs États.

Début avril, les résultats de l’enquête ont été présentés au bureau du procureur du 11e district judiciaire.

DA Linda Stanley et son bureau a examiné le cas et a pris la décision d’aller de l’avant, a déclaré le shérif.

«Je sais à quel point cette affaire a eu un impact sur notre communauté», a déclaré Spezze.

DA Stanley a également crédité les forces de l’ordre pour avoir travaillé jour après jour sur cette affaire.

«Ils ne quittent jamais», dit-elle.

Un journaliste a demandé à Stanley comment le public pouvait avoir confiance en l’existence d’un dossier solide contre Barry Morphew si les autorités refusaient de publier l’affidavit contre lui.

«Je ne porterais plainte que si j’étais confiant», a répondu Stanley.

Barry Morphew est détenu au centre de détention du comté de Chaffee, a déclaré le shérif. Morphew doit comparaître devant le tribunal jeudi à 10 h 30, heure des Rocheuses. Il a retenu les services d’un avocat.

Interrogé sur la cause présumée du décès, DA Stanley a déclaré: «Sans le corps, nous ne pourrions pas le dire publiquement.»

“Nous pensons qu’elle n’est pas vivante”, a ajouté le shérif.

Stanley a déclaré à des journalistes frustrés que son bureau publierait un communiqué de presse qui inclurait la photo de Morphew.

Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Chaffee ont déclaré qu’ils avaient appris l’affaire pour la première fois le 10 mai 2020 après qu’un voisin eut signalé la disparition de Suzanne Morphew. Morphew, une mère de deux enfants de Salida, est sortie pour une balade à vélo, mais n’est pas revenue. Une fouille a eu lieu et il a été rapidement rapporté que les autorités avaient trouvé le vélo de Morphew.

Le 17 mai 2020, Barry Morphew est apparu dans une vidéo plaidant pour le retour en toute sécurité de Suzanne.

«Oh Suzanne, si quelqu’un est là-bas qui peut entendre ça, qui vous a, s’il vous plaît, nous ferons tout ce qu’il faut pour vous ramener. Nous t’aimons. Tu nous manques. Les filles ont besoin de toi. Aucune question posée. Peu importe ce qu’ils veulent, je ferai tout ce qu’il faut pour vous récupérer. Chéri je t’aime. Je veux tellement que tu reviennes », dit-il.

À la lumière des accusations de meurtre qui viennent d’être prononcées, cela peut rappeler à certains comment un homme du Colorado et un meurtrier condamné Chris Watts a réagi après sa femme enceinte Shanann Watts et ses deux filles Bella, 4 et Céleste, 3, ont été portées disparues.

«Shanann, Bella, Celeste… si vous êtes là-bas, revenez», a déclaré Watts aux informations locales.

Bob Morphew, L’oncle de Barry Morphew qui vit dans l’Indiana, a déclaré à Fox 21 News en mai 2020 que Suzanne était «l’une des personnes les plus gentilles que vous voudriez jamais rencontrer». L’oncle a rejeté l’idée que son neveu aurait pu jouer un rôle dans sa disparition.

«Je pense qu’ils peuvent enterrer ce genre de pensée», a-t-il déclaré.

“Ils forment un couple aimant et je n’ai jamais vu aucune sorte de mécontentement l’un envers l’autre ou produit par l’un ou l’autre”, a ajouté Bob Morphew. «Ce que vous avez vu sur cette vidéo de Barry l’autre jour, c’est exactement Barry et c’est exactement ce qu’il ressent. Il l’aime et il veut qu’elle revienne, il ne la mettait pas. Je pense que quiconque les a connus à un moment quelconque de leur vie conjugale vous dirait qu’ils aimaient aussi un couple que vous en trouverez n’importe où.

En septembre 2020, les allégations de délit contre Barry Morphew ont commencé à s’intensifier.

Jeffrey Puckett, un homme qui a été embauché pour faire des travaux de sous-traitance pour Morphew, a déclaré à Fox 21 News qu’une chambre Holiday Inn à Broomfield que Barry avait payée pour qu’il reste le week-end que Suzanne avait disparu puait le «chlore».

«Je suis arrivé dimanche soir et la chambre sentait vraiment mauvais le chlore», a-t-il déclaré. «C’était sa chambre et il avait pris une douche – ses serviettes étaient partout sur le sol.»

Puckett a déclaré qu’il avait également trouvé du courrier adressé à Barry Morphew dans une poubelle à l’intérieur de la pièce.

«Ma première pensée a été ‘alibi’. Quand j’ai trouvé le courrier le lendemain matin, ça ressemblait un peu à un alibi », a déclaré Puckett.

Barry Morphew a nié qu’il y avait eu un acte criminel et a déclaré que Puckett avait fait une peine de prison dans le passé.

«Je n’ai rien fait de mal à l’hôtel. Il y a des caméras partout. Je n’ai rien fait de mal », a déclaré Morphew. Il a ensuite suggéré que la chambre avait peut-être senti le chlore parce que l’hôtel prenait des précautions de nettoyage supplémentaires en raison du COVID-19.

«Je l’ai senti aussi quand j’étais là-bas», a-t-il dit.

Puckett a rappelé que Morphew avait quitté l’hôtel à la hâte, citant une urgence familiale.

Alberto Luperon a contribué à ce rapport.

