Barry Ryan, légende de la pop, décédé à 72 ans

La pop star britannique Barry Ryan est décédée le mardi 28 septembre. Sa mort a été annoncée par son ami proche, Yusuf/Cat Stevens sur Instagram plus tôt cette semaine. Ryan, qui a également joué avec son frère jumeau Paul et était surtout connu pour le tube “Eloise”, avait 72 ans.

Stevens a partagé une photo récente qu’il a prise avec Ryan sur Instagram mercredi. “Notre temps ensemble a commencé dans les années 60, lorsque lui et son frère jumeau, Paul, étaient tous des stars adolescentes en costume de smoking”, a écrit Stevens. “J’avais écrit une chanson pour Paul et Barry Ryan intitulée ‘Keep It Out Of Sight’ et nous avons donc commencé à nous fréquenter. Leur beau-père était le principal agent de divertissement, Harold Davidson. Nous étions enclins à beaucoup délirer. C’était grâce à Barry, j’ai rencontré Patti D’Arbanville.”

Lorsque Stevens a contracté la tuberculose, c’est Ryan qui lui a offert un livre sur le bouddhisme et la méditation, The Secret Path. Cela a inspiré Stevens à « plonger au plus profond de moi-même à la recherche de réponses ultimes aux questions de la vie ». Le chanteur de “Moonshadow” a noté que Ryan avait rejoint son frère Paul, décédé en 1992.

“Lorsque je lui ai parlé récemment, il m’a dit qu’il était totalement en paix sachant qu’il ne lui restait que peu de temps sur cette terre. Sa confiance en Dieu était solide. Il va nous manquer. Je prie pour que la porte de la miséricorde de Dieu soit grande ouverte. ouvert pour le rencontrer ce jour-là », a poursuivi Stevens.

Ryan est né à Leeds, en Angleterre, fils de la chanteuse pop Marion Ryan et du producteur Lloyd Sapherson. Ryan et Paul ont commencé à se produire ensemble et ont enregistré plusieurs tubes au Royaume-Uni au milieu des années 1960. Après que Paul ait quitté l’industrie musicale, Ryan a décidé de continuer et a enregistré un énorme succès avec “Eloise” en 1968. “Love is Love”, “The Hunt”, “Magical Spiel” et “Kitsch” ont également été des succès pour Ryan. Dans les années 1970, Ryan a étonnamment trouvé le succès avec des singles enregistrés en allemand. À la fin des années 1970, Ryan a changé de carrière pour se consacrer à la photographie de mode. Ryan était marié à Tunku (Princesse) Miriam binti al-Marhum Sultan Sir Ibrahim de 1976 à 1980. Ils n’avaient pas d’enfants.